Stars Gillian Anderson wünscht sich von ihrem Partner ehrliches Begehren

Gillian Anderson - May 2025 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin möchte nicht, dass ihr Liebhaber eine gekünstelte Version von ihr liebt.

Gillian Anderson möchte, dass ihr Partner das echte Ich begehrt – nicht eine „perfekte Version“.

Die Schauspielerin aus ‚Akte X‘ sprach in einem offenen Interview für den Podcast ‚Begin Again‘ mit Davina McCall über ihre eigenen Wünsche, lobte Frauen dafür, dass sie persönliche Briefe und Geschichten für ihr Buch ‚Want‘ eingesendet haben, und betonte, dass Gespräche über Sex oft eine viel größere Diskussion möglich machen. Anderson erklärte: „Ich denke, was an dem Buch und der Konversation, die es ausgelöst hat, bemerkenswert war, war der Mut der Frauen, die die Briefe eingereicht haben. Der größere Aha-Moment ist: ‚Wenn ich nicht in der Lage bin, von der Person, mit der ich seit 25 Jahren verheiratet bin, das zu erbitten, was ich mir wünsche, hat das irgendeine Verbindung dazu, warum ich auch nicht in der Lage bin, in meinem Beruf das zu fordern, was ich möchte?“

Laut Anderson gebe es bedeutende Zusammenhänge zwischen dem, was Frauen im Privaten fordern – oder eben nicht fordern – und dem, was sie in ihrem beruflichen Leben für angemessen erachten. Eine Gehaltserhöhung sei demnach auf bestimmte Weise mit den Wünschen an einen Partner vergleichbar. In ihrem erotischen Werk ‚Want‘ gehe es derweil nicht nur um Sex, sondern vor allem um Zweisamkeit. Die Fantasy-TV-Ikone fügte hinzu, dass viele der Texte davon handeln, „gesehen“ zu werden, und sie sprach offen darüber, wie sie sich von ihrem Partner behandelt fühlen möchte.

Anderson – die in einer Beziehung mit dem Drehbuchautor Peter Morgan ist – ergänzte: „Es gibt wirklich, wirklich berührende Texte hier drin und eine echte, ehrliche Offenheit, und ein Teil davon, der mich besonders bewegt hat, war, wie Frauen darüber geschrieben haben, gesehen zu werden.“ Zwar gebe es tatsächlich „eine Art Fantasievorstellung“ von Begehren, fügt sie an, dennoch fuße wahre Liebe und Lust auf Authentizität. Anderson erläutert: „Aber eigentlich ist das, was ich mir wirklich wünsche, liebevoll angesehen zu werden für das, was ich bin, wie ich aussehe – und dass genau das das ist, was mein Partner begehrt – nicht die perfekte Version davon, sondern tatsächlich mich.“