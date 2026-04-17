Stars Giovanni Zarrella gibt Bruder Stefano Liebestipps

Stefano Zarrella - Avalon - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 18:00 Uhr

Die Zarrella-Brüder unterhalten sich in ihrem Podcast über das Single-Dasein des Food-Bloggers.

Stefano Zarrella ist frustriert von seinem Single-Dasein – glücklicherweise weiß sein Bruder Giovanni Rat.

In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts ‚Tutto bene‘ sprachen die Geschwister offen über die Liebe. Während Giovanni seit über 20 Jahren glücklich mit seiner Frau Jana Ina Zarrella verheiratet ist, ist Stefano Single. Vor drei Jahren ging seine Beziehung mit Romina Palm in die Brüche. Die Ex-GNTM-Kandidatin ist mittlerweile mit Fitness-Influencer Christian Wolf liiert, mit dem sie eine Tochter hat. Stefano dagegen hat seitdem keine neue Liebe öffentlich gemacht.

Im Gespräch mit Giovanni erklärte er nun: „Ich muss geduldig sein. Denn ich bin 35 und noch Single.“ Sein Bruder versuchte, ihm den Druck zu nehmen: „Alles hat seine Zeit, jeder macht sein eigenes Rennen.“ Der ehemalige Bro’Sis-Star zieht mit seiner Frau zwei Kinder groß. Für ihn steht fest, dass die Liebe keinen festen Zeitplan hat und man sich nicht unter Druck setzen sollte. „Die Liebe kommt, Stef. Hab‘ Geduld“, munterte er seinen kleinen Bruder auf. Es sei „ganz normal“, mit 35 Single zu sein.

Stefano gestand, dass ihn seine Situation beschäftigt, auch wenn er grundsätzlich gelassen bleiben wolle. „Ich sage es mal so: Ich dachte nicht, dass ich mit 35 noch Single bin“, räumte er ein. An seinen Bruder gerichtet fügte der Food-Blogger hinzu: „Wie viel Zeit hab‘ ich denn noch? Realistisch bitte!“ Giovanni riet ihm, nicht aus Unsicherheit vorschnell eine Beziehung einzugehen, sondern auf die richtige Person zu warten. „Lieber man hat noch ein bisschen Geduld, und dann kommt die eine Person fürs Leben für dich“, erklärte er.

Stefano räumte ein, dass ihn frühere Erfahrungen vorsichtiger gemacht hätten. „Und das Krasse ist ja, man muss sich trotzdem komplett öffnen, wenn man was zulässt“, erzählte er. Giovanni ergänzte, dass genau dieses Vertrauen entscheidend für eine Beziehung sei. „Man muss das Risiko schon eingehen, mein lieber Bruder“, sagte er.