Musik Girls Aloud: Unerfahrenheit war ein großer Vorteil

Bang Showbiz | 08.06.2024, 08:00 Uhr

Die britische Popband wurde bereits 2002 gegründet.

Girls Aloud hatten „keine Ahnung“ von der Musikindustrie, als sie anfingen.

Die Girlgroup – bestehend aus Cheryl, Nadine Coyle, Nicola Roberts und Kimberley Walsh – wurde 2002 im Rahmen der Sendung ‚Popstars: The Rivals‘ gegründet. Anschließend veröffentlichten die Sängerinnen fünf erfolgreiche Studioalben.

Im Gespräch mit dem ‚Saturday‘-Magazin der Zeitung ‚The Guardian‘ verrät Nadine Coyle, dass die Bandmitglieder zu Beginn aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung „echter“ zu den Fans sein konnten. „Wir hatten keinen Manager. An einem Tag waren wir eine neue Band und in der nächsten Woche waren wir die Nummer 1“, erzählt sie. „Wir wussten nichts übereinander oder über die Branche. Wir sagten nicht: ‚Ja, Sir, nein, Sir, drei Taschen voll, Sir‘. Wir waren mehr wir selbst, und das bedeutete, dass wir echt sein konnten. Wir passten uns nicht dem Pop-Prinzessinnen-Image an, von dem alle annahmen, dass wir uns anpassen würden.“

Die ‚Sound of the Underground‘-Interpretinnen nähern sich gerade dem Ende ihrer ‚The Girls Aloud Show‘-Tournee. Es ist ihre erste Tour als vierköpfige Band ist, nachdem Sarah Harding 2021 im Alter von nur 39 Jahren an Brustkrebs starb.

Wie Nadine erklärt, sei es ihr „egal“, ob sich die Einstellung gegenüber Frauen in der Musikindustrie seit ihrer Blütezeit verändert hat. „Wir werden tun, was wir wollen, und sie können es entweder mögen oder nicht“, stellt sie klar. „Es liegt an ihnen. Die Leute werden immer ein Problem haben, es ist nur nicht unser Problem.“