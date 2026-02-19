Stars Gisele Bündchen: Ihr Leben passt jetzt mehr ‚zu dem, wer sie ist‘

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 09:00 Uhr

Laut einem Insider könnte das Supermodel gerade nicht glücklicher sein.

Gisele Bündchen lebt das „Leben, von dem sie geträumt hat“.

Das Supermodel war von 2009 bis 2022 mit Sportstar Tom Brady verheiratet. Inzwischen führt die 45-Jährige jedoch lieber ein ruhigeres Leben mit Joaquim Valente, den sie 2025 heiratete. Ein Insider verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Giseles Leben ist heute deutlich privater. Es passt viel mehr zu dem, wer sie ist. Es ist das Leben, von dem sie geträumt hat.“

Gisele – die mit Tom die Kinder Benjamin (16) und Vivian (13) hat sowie ein zwölf Monate altes Kind mit Joaquim – habe seit der Hochzeit mit dem Jiu-Jitsu-Trainer ein Gefühl von „Frieden“ gefunden. Ein weiterer Insider erklärte: „Sie hat sich für sich und ihre Kinder immer ein entschleunigtes Leben vorgestellt – umgeben von Natur und fernab vom ‚Business‘. Sie ist im Reinen.“

Auch Tom genießt nach der Trennung von Gisele seinen aktuellen Lebensabschnitt. Ein Nahestehender des Ex-Footballspielers berichtete: „Tom genießt dieses Kapitel wirklich. Er sieht sich als alleinerziehenden Vater, der endlich etwas Freiheit hat und sein Leben lebt, ohne alles zu zerdenken.“ Tom und Gisele gaben 2022 ihre Trennung bekannt.

Der NFL-Star betonte damals, dass die gemeinsamen Kinder künftig oberste Priorität hätten. „Wir sind mit wunderbaren Kindern gesegnet, die weiterhin in jeder Hinsicht im Mittelpunkt unserer Welt stehen werden. Als Eltern werden wir weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen“, schrieb der 48-Jährige auf Instagram.