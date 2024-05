Sie zeigt, was sie hat Glamour-Auftritt: Heidi Klum mit Mega-Dekolleté in Cannes

Heidi Klum hat bei dem Besuch einer Gala in Cannes in diesem Kleid die Blicke auf sich gezogen. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 07:37 Uhr

Heidi Klum zieht bei den 77. Filmfestspielen von Cannes alle Blicke auf sich. Mit ihrem glamourösen Abendkleid und einem XXL-Dekolleté schafft sie es erneut, der Hingucker des Abends zu sein.

Mit diesem Kleid hat Heidi Klum (50) definitiv dafür gesorgt, dass an der Croissete alle Blicke auf sie gerichtet waren: Bei der "Knights of Charity"-Gala im Rahmen der 77. Filmfestspiele von Cannes erschien das Model in einer eleganten Abendrobe, die durch einen XXL-Ausschnitt ihr Dekolleté voll zur Geltung brachte. Einen Walk, in ihrem freizügigen Outfit, präsentierte sie dazu auf Instagram.

Ein Kleid, das viel zeigt

Der figurbetonte Rock mit kleiner Schleppe war lediglich durch ein Band aus funkelnden Diamanten mit dem langärmligen Oberteil der weißen Robe verbunden. Dadurch gab das Kleid den Blick auf viel nackte Haut frei: Klums Brustbereich sowie ihre Taille waren fast unbedeckt.

Zu ihrem elegant-gewagten Outfit trug die "Germany's next Topmodel"-Jurorin ihre langen blonden Haare offen in sanften Wellen über ihre Schultern. Funkelnder Diamantschmuck sowie glamouröses Make-up vervollständigten den Look.

Heidi Klum begeistert in Cannes

Es ist nicht der erste Auftritt von Heidi Klum in Cannes, der für Begeisterung sorgt: Bei der Eröffnung der Filmfestspiele Mitte Mai erschien sie in einer glamourösen Abendrobe des des libanesischen Fashiondesigners Saiid Kobeisy (45).

Auch bei diesem Abendkleid sorgte der Schnitt für Aufsehen: So lang das Couture-Kleid hinten durch seine Schleppe war, so kurz war es vorne. Mit dem roten Satinkleid zeigte Heidi Klum viel Bein, aber auch ein Mega-Dekolleté – nur nicht ganz so freizügig wie beim aktuellen Cannes-Look.