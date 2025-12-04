Stars Glen Powell datet Michelle Randolph ‚unverbindlich‘

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 11:00 Uhr

Der 'The Running Man'-Darsteller soll sich seit Oktober mit der hübschen Schauspielerin treffen.

Glen Powell trifft sich „unverbindlich“ mit Michelle Randolph.

Der US-Schauspieler soll die 28-Jährige seit rund zwei Monaten daten. Allerdings haben sich die beiden Stars sehr bemüht, ihre aufkeimende Romanze geheim zu halten. Ein Insider verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es ist noch ganz neu. Sie haben im Oktober angefangen herauszufinden, wohin das führen könnte, und haben seit fast zwei Monaten versucht, alles unter dem Radar zu halten.“

Das Promi-Duo habe „gerade Spaß miteinander“. Allerdings wolle Glen „im Moment mit niemandem öffentlich werden oder eine ernste Beziehung führen.“ Der 37-Jährige – der von 2020 bis 2023 mit Gigi Paris liiert war – lernte Michelle kennen, weil sie „mit seiner Schwester Leslie befreundet ist und sich in einem ähnlichen Freundeskreis in L.A. bewegt.“

In den letzten Wochen hätten die zwei Schauspieler mehr Zeit miteinander verbracht, weil beide eine Drehpause haben. Der Insider ergänzte: „Michelle hat im vergangenen Jahr viel Zeit in Texas verbracht, um zu drehen, und das verbindet sie mit Glen. Obwohl sie aus Kalifornien kommt, hat Michelle Texas wirklich lieben gelernt – und darüber haben sie sich angenähert.“

Kürzlich erklärte Glen, dass er „der Liebe nicht hinterherjagt.“ Der ‚The Running Man‘-Darsteller hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, konzentriert sich allerdings auf seine Karriere statt auf die Liebe. „Gerade bewegt sich das Leben so schnell, dass ich nicht einmal weiß, ob ich überhaupt jemanden gesund in all das hineinbringen könnte – selbst wenn ich es versuchen würde“, offenbarte er in der Sendung ‚CBS Mornings‘. Allerdings könnte sich seine Einstellung ändern, wenn er die „richtige Person“ finden würde.