Stars Glen Powell: Der ‚Top Gun: Maverick‘-Gruppenchat summt ständig

Glen Powell - February 2024 - Getty Images - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 08:00 Uhr

Glen Powells Smartphone „summt ununterbrochen“ dank eines Gruppenchats mit seinen Kollegen aus ‚Top Gun: Maverick‘.

Der 36-jährige Schauspieler spielte in der Fortsetzung des Originalfilms ‚Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel‘ aus dem Jahr 2022 mit und verriet nun, dass die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Co-Stars auch nach den Dreharbeiten weiterbesteht, da sie sich weiterhin über Neuigkeiten austauschen und die Erfolge des anderen feiern.

Er erzählte ‚People‘: „Manchmal bekomme ich ab und zu ein paar Informationen von der Gang. Der ‚Top Gun‘-Chat ist voller Glückwünsche, etwa zu Filmpremieren oder Nominierungen oder was auch immer.“ Powell fügte hinzu: „Miles‘ Film läuft wirklich gut, Monica wurde für einen Oscar nominiert. Alle machen diese wirklich wunderbaren, coolen Dinge, also gibt es viele Glückwünsche.“ Der Star bezog sich auf seine Kollegen Miles Teller und Monica Barbaro und erwähnte auch Lewis Pullman und Danny Ramirez.

In ‚Top Gun: Maverick‘ kehrt Tom Cruise als Pete „Maverick“ Mitchell 30 Jahre nach seinem Abschluss zum Marinefliegerprogramm „Top Gun“ zurück. Unter der Regie von Joseph Kosinski war die Fortsetzung ein kritischer und kommerzieller Erfolg. Sie wurde für die Academy Awards, die Critics‘ Choice Awards und die Golden Globes nominiert und vom American Film Institute zu einem der besten Filme des Jahres 2022 gekürt. Im Januar 2024 bestätigte ‚Variety‘, dass eine neue Fortsetzung in Entwicklung ist.