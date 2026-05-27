Film Kerry Condon: Drehstart von ‚F1‘-Sequel hängt vom Zeitplan ab

Kerry Condon - June 2025 - Famous - F1 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 14:00 Uhr

Kerry Condon sagt, es könne „ein wenig dauern“, bis die Fortsetzung von ‚F1‘ erscheint.

Die 43-jährige Schauspielerin spielte in dem Motorsport-Blockbuster aus dem letzten Jahr die technische Direktorin der APXGP, Kate McKenna, hat jedoch verraten, dass die Produktion der Fortsetzung sich nach dem F1-Kalender und der Verfügbarkeit von Regisseur Joseph Kosinski richten muss.

In einem Interview mit ‚ScreenRant‘ sagte Kerry: „Ja, davon habe ich gehört, und alle lieben das Drehbuch, aber ich schätze, es wird erst losgehen, wenn Joe, unser Regisseur, Zeit hat, und dann müssen wir uns auch nach dem F1-Kalender richten. Es könnte also noch ein bisschen dauern, aber ich denke, das ist okay.“

Produzent Jerry Bruckheimer gab Anfang des Jahres bekannt, dass eine Fortsetzung von ‚F1‘, der bei seiner Veröffentlichung im letzten Sommer sowohl bei Kritikern als auch kommerziell erfolgreich war, in Entwicklung sei. Bruckheimer – der als Produzent an den ‚Top Gun‘- und ‚Fluch der Karibik‘-Reihen mitgewirkt hat – erklärte, das Team habe eine „wirklich gute“ Geschichte in der Pipeline und habe dem siebenfachen F1-Weltmeister Sir Lewis Hamilton, der als Produzent am Originalfilm mitgewirkt hatte, bereits Ideen vorgestellt. Im Februar sagte er gegenüber ‚People‘: „Wir arbeiten an der Geschichte. Sie ist wirklich gut. Wir sprechen mit Lewis Hamilton. Wir lassen alles über ihn laufen, stellen ihm die Ideen vor und schauen, was er davon hält.“

Bruckheimer hielt sich bedeckt, was die Aussicht auf eine Rückkehr von Stars wie Brad Pitt für die Fortsetzung angeht. Der 82-jährige Produzent sagte: „Wir werden sehen. Ich werde es Ihnen noch nicht verraten.“ In ‚F1‘ spielte Pitt das ehemalige Rennwunderkind Sonny Hayes, der 30 Jahre nach einem schrecklichen Unfall, bei dem er sich karrierebedrohende Verletzungen zugezogen hatte, ein überraschendes Comeback in der Formel 1 feiert; Damson Idris spielte seinen jungen Teamkollegen Joshua Pearce.