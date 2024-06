Das muss eine Partnerin mitbringen Glen Powell: Offen für Beziehung, aber nicht auf der Suche nach Liebe

SpotOn News | 08.06.2024, 16:45 Uhr

Glen Powell ist zwar bereit für seine große Liebe, aktiv sucht der Schauspieler aber derzeit nicht nach einer Partnerin. Eine Frau an seiner Seite müsste mit einem Leben im Rampenlicht zurechtkommen.

Er möchte sich verlieben und wünscht sich Kinder, doch Glen Powell (35) ist derzeit nicht aktiv auf der Suche nach einer Partnerin. Das hat der US-Schauspieler jetzt bei "CBS Mornings" im Gespräch mit Gayle King (69) erzählt. Powell erklärt auch, dass eine Beziehung in seiner Branche nicht unbedingt einfach zu führen ist.

"Dies ist eine Zeit, in der sich das Leben so schnell bewegt, dass ich nicht einmal weiß, ob ich jemanden auf eine gesunde Art und Weise einbeziehen könnte, selbst wenn ich es versuchen würde", sagt der angesagte Filmstar, der zuletzt unter anderem in "Top Gun: Maverick" neben Tom Cruise (61) und an der Seite von Sydney Sweeney (26) in "Wo die Lüge hinfällt" zu sehen war. Bei der "richtigen Person" wäre es jedoch vielleicht möglich.

Glen Powell jagt der Liebe nicht nach

Powell meint, dass er der Liebe derzeit nicht nachjage. Wenn sie aber komme und ihn umwerfe, "begrüße ich sie mit offenen Armen, denn das ist etwas, das ich wirklich will". Der Schauspieler hätte demnach auch gerne Kinder: "Ich will wirklich diese Phase des Lebens. Sie ist nicht weit entfernt."

Gleichzeitig sei dem Schauspieler jedoch klar, dass es einer ganz bestimmten Art von Mensch bedürfe, um erfolgreich eine Beziehung mit ihm zu führen. Viele Elemente seines Lebens im Rampenlicht könnten ihm zufolge das Selbstvertrauen eines Menschen negativ beeinflussen und es sei teils schwierig, dass diejenige Person sich dann gesehen und geliebt fühle. Powell wolle niemanden, der nicht bereit dazu sei, in diese Welt bringen.