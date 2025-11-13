Stars Glen Powell: Ruhm ohne Höhenflug

Glen Powell - FAMOUS - London - July - 2025 - Twisters European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 09:00 Uhr

Glen Powell hat sich bewusst bemüht, „auf dem Boden zu bleiben“.

Der 37-jährige Schauspieler hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, aber er ist entschlossen, sich vom Druck des Ruhms und Erfolgs nicht beeinflussen zu lassen.

Ein Insider berichtete ‚Us Weekly‘: „Glen trifft wirklich gute Entscheidungen und nimmt kleine Anpassungen vor, wie zum Beispiel den Umzug nach Texas, um in der Nähe seiner Familie und Freunde zu sein, die ihm das Gefühl geben, auf dem Boden zu bleiben. Jeder, der Glen kennt, weiß, wie stolz er auf seinen Heimatstaat ist. Er liebt es, Menschen dorthin mitzunehmen und ihnen die Stadt zu zeigen. Dort ist er seit jeher am glücklichsten.“ Powell konzentriert sich weiterhin auf seine Arbeit, anstatt die Vorteile des Ruhmes zu genießen. Der Insider fügte hinzu: „Glen möchte einfach nur gute Arbeit leisten und dabei Spaß haben.“

Unterdessen gab der Darsteller kürzlich bekannt, dass er sich einmal geweigert habe, mit einem Prominenten zu posieren, der kurz davor stand, „gecancelt“ zu werden. Der Schauspieler war bereit, sich mit dem namentlich nicht genannten Prominenten zu unterhalten. Allerdings lehnte er es ab, für ein Foto mit ihm zu posieren.