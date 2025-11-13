Stars Glen Powell will sein Liebesleben in Zukunft privat halten

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 09:00 Uhr

Der Star hat es 'nicht eilig', die Liebe zu finden.

Glen Powell hat es „nicht eilig“, die Liebe zu finden.

Der 37-jährige Schauspieler trennte sich im April 2023 von seiner Model-Freundin Gigi Paris, mit der er drei Jahre lang zusammen war, und konzentriert sich derzeit eher auf seine Schauspielkarriere als auf sein Liebesleben.

Ein Insider berichtete ‚Us Weekly‘: „[Glen] ist derzeit nicht daran interessiert, eine weitere öffentliche Beziehung einzugehen, insbesondere nachdem alle so auf seine Freundschaft mit Sydney [Sweeney, seiner Co-Darstellerin in ‚Wo die Lüge hinfällt‘] reagiert haben. Er möchte nicht, dass dies jemals im Mittelpunkt seines Lebens steht. Er hat es nicht eilig. Er ist ein Romantiker und hat davon gesprochen, dass er die Richtige finden möchte. Aber im Moment nimmt seine Arbeit den größten Teil seiner Aufmerksamkeit in Anspruch.“

Powell war ein schüchternes Kind, aber er träumte immer vom Ruhm. Und der Hollywood-Schauspieler war bereit, viele Opfer zu bringen, um seine Träume zu verwirklichen. Der Insider erklärte: „Er wusste, dass er keinen Vorsprung gegenüber anderen hatte. [Als] viele seiner Freunde in Clubs und Bars gingen, blieb Glen zu Hause, um Drehbücher zu schreiben. Er war schon immer diszipliniert. Er wusste nicht, ob seine Zukunft vor oder hinter der Kamera liegen würde; er wusste nur, dass er Teil dieser magischen Welt sein wollte.“