Stars Glenn Close verrät, warum sie derzeit einen Gehstock benutzt

Glenn Close - Instagram - October 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 10:15 Uhr

Glenn Close verrät, warum sie derzeit einen Gehstock benutzt.

Glenn Close hat ihre Fans beruhigt, nachdem sie mit einem Gehstock gesichtet worden war und damit Sorgen um ihre Gesundheit ausgelöst hatte.

Die Schauspielerin erklärte nun, dass sie sich von einer Hüftoperation erholt und es ihr gut geht. Nur fünf Tage, nachdem sie am 15. Oktober 2026 bei der Premiere von ‚La Bola Negra‘ im Rahmen des NewFest im SVA Theatre in New York mit einem Gehstock fotografiert worden war, meldete sich die 79-Jährige auf Instagram zu Wort. In einem Video verriet sie, dass sie sich einer vollständigen Hüftgelenkersatzoperation unterzogen hat. Die dreifache Golden-Globe-Preisträgerin erklärte: „Ich wollte mich kurz melden, um euch für all eure lieben Nachrichten zu danken und zu erklären, warum ich einen Gehstock benutze. Ich brauche den Gehstock, weil ich eine vollständige Hüftgelenkersatzoperation hatte. Dabei stellte sich heraus, dass meine linke Hüfte in wirklich schlechtem Zustand war. Im Moment ist es mein oberstes Ziel, mich körperlich fit zu halten, damit ich mich den Herausforderungen, die auf mich zukommen, mit voller Kraft stellen kann. Bis dahin bin ich eben mit meinem Gehstock unterwegs.“

Die Schauspielerin hofft, am 26. Oktober nach London fliegen zu können, um dort die Premiere von ‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ zu besuchen. Anschließend möchte sie nach New York weiterreisen, wo die Premiere der zweiten Staffel des Disney+-Justizdramas ‚All’s Fair‘ ansteht. Der ‚Eine verhängnisvolle Affäre‘-Star erklärte weiter: „Ich hoffe, dass ich bei diesen Veranstaltungen voll und ganz dabei sein kann. Vielleicht werde ich keine Berge hinaufrennen, aber ich möchte zumindest wieder ganz die Alte sein.“ Abschließend richtete Glenn liebevolle Worte an ihre Fans: „Ich sende euch allen ganz viel Liebe. Macht euch keine Sorgen. Mir geht es großartig. Meine wunderbare Familie ist an meiner Seite, und ich freue mich auf all die Abenteuer, die noch vor mir liegen. Ganz viel Liebe an euch alle.“

Ihren Instagram-Beitrag versah die aus ‚101 Dalmatiner‘ bekannte Schauspielerin mit den Worten: „Eine Erklärung, die nötig war. Liebe an euch alle.“ Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Kommentare von Fans, die der Schauspielerin eine schnelle und vollständige Genesung wünschten. Ein Fan schrieb: „Ich wünsche dir alles Gute und beste Gesundheit. Gott segne dich.“ Ein anderer kommentierte: „Ich schicke dir ganz viel Liebe und heilende Energie!“ Ein weiterer Fan ergänzte: „Ich wünsche dir viel Kraft! Ich freue mich auf all die aufregenden Abenteuer, die noch vor dir liegen.“ Glenn Close blickt ihrer Genesung offenbar optimistisch entgegen und freut sich darauf, bald wieder beruflich durchzustarten.