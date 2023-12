Schnappschüsse bei Instagram Glitzerndes Weihnachtsoutfit: Heidi Klum lässt tief blicken

Heidi Klum hat für Weihnachten einen besonderen Look gewählt. (jom/spot)

SpotOn News | 24.12.2023, 13:00 Uhr

Heidi Klum hat bei Instagram einen weihnachtlichen Schnappschuss mit ihrem Ehemann veröffentlicht. Dabei zeigte sie sich in einem freizügigen Outfit.

Heidi Klum (50) sendet bei Instagram weihnachtliche Grüße an ihre Fans. In einem Post veröffentlichte sie einen Schnappschuss mit Ehemann Tom Kaulitz (34), auf dem das Paar mit Herzchen-Luftballons neben einem Christbaum posiert. Der Blick fällt dabei vor allem auf Klums Outfit.

Die 50-Jährige wählte ein schwarzes Bustier-Oberteil, an dem funkelnde Fransen nach unten hängen. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Glitzer-Rock und eine festliche Bluse in Rot, die den Blick auf das besondere Oberteil mit tiefem Ausschnitt freigab. Ihre Haare trug sie offen und in lockeren Wellen über den Schultern.

Ein Tänzchen zum Fest

In einem Clip zeigt sich Klum in einem Auto und tanzt in demselben Outfit zu Mariah Careys (54) "All I Want For Christmas Is You". Sie bringt damit die Glitzer-Fransen in Bewegung und hat sichtlich Freude an ihrer kleinen Tanzeinlage.

Die Festtage verbringt sie offenbar nur mit ihrem Ehemann. Auf die Frage, wie sie Weihnachten und Silvester verbringe, antwortete die 50-Jährige bereits Mitte November einem Follower in einer Instagram-Story mit einem kleinen Seufzer: "Dieses Jahr zum allerersten Mal ohne meine Kinder." Das Topmodel fügte dann hinzu, dass sie dieses Jahr an Weihnachten und Silvester "nur mit meinem Mann ganz alleine" sei. Sie freue sich "aber auch ein bisschen darauf". Auf eine weitere Frage zu ihrem Weihnachtsfest konkretisierte sie später noch: "Ich werde einen romantischen Strandurlaub machen mit meinem Mann."

Tom Kaulitz erklärte zuvor im Interview mit RTL, dass das Paar und die Kinder in diesem Jahr Weihnachten vorziehen und "zehn Tage früher" feiern werden. Klum postete Mitte Dezember einen Clip von einem großen Familienessen, bei dem auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34) eingeladen war.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe.