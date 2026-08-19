Stars ‚Glücklich‘: Ellen DeGeneres schwärmt zum 18. Hochzeitstag von Ehefrau Portia de Rossi

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi - August 2026 - Ellen Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 10:00 Uhr

Ellen DeGeneres schwärmt zum 18. Hochzeitstag von Ehefrau Portia de Rossi.

Ellen DeGeneres hat ihrer Ehefrau Portia de Rossi mit einem liebevollen Beitrag in den sozialen Medien zum 18. Hochzeitstag gratuliert.

Die Talkshow-Moderatorin veröffentlichte zu diesem besonderen Anlass auf Instagram ein gemeinsames Foto mit dem ‚Ally McBeal‘-Star. Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum Hochzeitstag für meinen Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt. Ich kann kaum glauben, wie glücklich ich mich schätzen kann, den Rest meines Lebens mit dir verbringen zu dürfen. Was für ein Abenteuer wir erleben!“

Ellen und Portia heirateten im August 2008, nachdem sie Ende 2004 ein Paar geworden waren. Der Beitrag der 68-jährigen Moderatorin wurde anschließend von zahlreichen Glückwünschen prominenter Freunde begleitet. Kris Jenner schrieb: „Alles Gute zum Hochzeitstag, ihr wunderschönen Freunde! Wir lieben euch!!!!“ ‚Baywatch‘-Star Erika Eleniak kommentierte: „Den glücklichsten Hochzeitstag!“ Produzent Andy Lassner schrieb: „Das macht mich einfach glücklich!“

In einem früheren Gespräch über ihre Beziehung zu Ellen erzählte Portia, dass es einige Zeit gedauert habe, bis sie ihre Gefühle für den Star von ‚The Ellen Show‘ erkannt und schließlich ausgesprochen habe. Sie erklärte: „Ich brauchte drei Jahre, um ihr tatsächlich zu sagen, was ich für sie empfand, weil ich damals bei ‚Ally McBeal‘ mitspielte und nicht offen lesbisch lebte. Ich hielt meine sexuelle Orientierung geheim und hatte große Angst, dass meine Karriere vorbei sein könnte, wenn ich öffentlich über meine Homosexualität sprechen würde. Deshalb konnte ich unmöglich auch noch mit der berühmtesten lesbischen Frau der Welt eine Beziehung eingehen.“