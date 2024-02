Models und Designer „GNTM“ 2024: Diese Gastjuroren begrüßt Heidi Klum

Heidi Klum präsentiert die 19. Staffel ihrer Model-Castingshow "GNTM". (jom/spot)

SpotOn News | 09.02.2024, 18:31 Uhr

Am 15. Februar startet "Germany's next Topmodel" in die 19. Staffel. ProSieben hat bereits verraten, welche Stargäste Heidi Klum in den neuen Folgen begrüßen wird.

Heidi Klum (50) hat sich in Staffel 14 von "Germany's next Topmodel" statt einer festen Jury erstmals Gastjuroren an ihre Seite geholt. Auch in der kommenden 19. Staffel werden wieder einige Stargäste in der Model-Castingshow zu sehen sein.

Models, Designer, Schauspielstars

Wie ProSieben auf seiner Website mitteilt, gehören dazu Designer-Legende Jean Paul Gaultier (71), Hollywood-Star Liz Hurley (58), die Topmodels Jourdan Dunn (33) und Jon Kortajarena (38), Glamrock-Designer Christian Cowan (27) und Modemacherin Marina Hoermanseder (38). Die Liste sei natürlich lange nicht vollständig, wird auf der Seite weiter erklärt.

In einem Instagram-Post von Heidi Klum sind offenbar weitere Gastjuroren zu sehen, darunter die britische Schauspiellegende Joan Collins (90), Choreografin Nikeata Thompson (43) und Model Winnie Harlow (29). Auch Starfotograf Rankin (58) ist offensichtlich wieder mit von der Partie.

Unter den Stargästen befinden sich Wiederholungstäter: Jean Paul Gaultier, Winnie Harlow, Christian Cowan oder Nikeata Thompson waren auch in Staffel 18 dabei.

Große Veränderung bei "GNTM"

Neben weiblichen Models haben in dieser Staffel auch männliche Kandidaten die Chance auf den Titel "Germany's next Topmodel". Die männlichen und weiblichen Models werden jeweils unter sich um die Krone kämpfen, denn es wird sowohl eine Gewinnerin als auch einen Gewinner geben. Die Siegerin und der Sieger bekommen je ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und landen auf dem Cover der Modezeitschrift "Harper's Bazaar".

Auf der Sendungs-Homepage können Fans bereits jetzt die Profile der ersten 20 Models einsehen. Die erste Folge der neuen "GNTM"-Staffel zeigt ProSieben am 15. Februar ab 20:15 Uhr. Los geht es mit einem offenen Casting in Berlin.