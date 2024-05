Mit Thomas Kretschmann vor der Kamera „GNTM“: Beim Dreh mit Hollywood-Star flatterten Models die Nerven

SpotOn News | 09.05.2024, 23:01 Uhr

Haben Heidis Models auch Schauspieltalent? Beim Dreh mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann konnten sie es beweisen. Einigen versagten die Nerven, andere mussten wegen Kreislaufschwäche behandelt werden. Zwei Models sahnten wieder einmal lukrative Jobs ab. Sind sie die Top-Favoriten auf den Sieg?

Große Ehre und harte Prüfung zugleich: In Folge 13 (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) durften Heidis Models mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann (61) vor die Kamera. Während die Zwillinge Luka und Julian (24) und Fabienne (20) beim Filmdreh herausstachen, versagten anderen Nerven und Kreislauf. Am Ende hieß es für zwei Models: Drehschluss und Heimflug. Ein anderes Dreamteam mausert sich Schritt für Schritt zu Top-Favoriten dieser Staffel.

Sind sie die beiden Top-Favoriten?

Vor dem Dreh mit Thomas Kretschmann gab Heidi Klum (50) acht ihrer Models die Chance, sich in einer Video-Challenge einen lukrativen Make-up-Deal zu schnappen. Fabienne, Kadidja (21), Lea (24), Grace (25), Armin (27), Dominic (20), Jermaine (20) und Marvin (23) sollten in einem kurzen Video ihre Entwicklung zur heutigen Persönlichkeit darstellen. Und viele von ihnen nutzten die Challenge, um sehr private Einblicke in ihren Werdegang und ihr Seelenleben zu geben. Ihre Botschaft: Sei, wie du bist. Zeige dich, wie du dich fühlst. Dominic, Armin, Jermaine und Marvin plädierten dafür, auch als Mann seine weibliche Seite nicht zu verstecken. Hingegeben machte Lea klar: Frühere Angriffe, sie sehe zu jungenhaft aus, hat sie lange hinter sich gelassen. Leas und Jermaines Videos konnten die Jury des Make-up-Kunden am meisten überzeugen. Beide holten sich nicht nur den Job als Gesichter der neuen Kampagne. Sie freuten sich auch über ihren Einzug in die nächste Runde. Wie in der vergangenen Woche gehörten die beiden damit zu den großen Gewinnern dieser Folge. Zeichnet sich da ein Favoriten-Paar auf den Sieg ab?

Kadidja per Sanitäter abtransportiert

Ob Angelina Jolie (48) oder Harrison Ford (81): Thomas Kretschmann hat schon mit den ganz Großen gedreht. Der in L.A. lebende Schauspieler zählt zu den wenigen deutschen Darstellern, die sich in Hollywood etabliert haben. Umso größer war die Ehre für Heidis Models, Kretschmann als ihren Schauspiel-Coach gewinnen und gemeinsam mit ihm vor der Kamera stehen zu können. Heidi, Kretschmann und Werbe-Regisseur David Helmut (37) hatten sich zwei Szenarien für die Models überlegt: "Liebe unter Kollegen" bzw. "Cheeseburger für lau". In kurzen Spielszenen agierten sie als eifersüchtige, gestresste Kollegen bzw. als Influencer und deren Fame-Opfer. Ehe der Dreh losging, erlitt Mit-Favoritin Kadidja (21) einen Schwächeanfall. Sie musste per Sanitäter zurück ins Model-Haus gebracht werden. Den Verbliebenen machte Kretschmann im Coaching Mut für den Dreh: "Seid authentisch. Alles ist erlaubt."

"Bin traurig, dass ich dasselbe hässliche Gesicht habe wie er"

Für den Dreh hatte Heidi die Models in Zweiergruppen eingeteilt. Dabei ergaben sich teils ungewohnte bzw. unangenehme Konstellationen. Obwohl sie ansonsten mehr als ein Herz und eine Seele verkörpern, gingen die Zwillinge Julian und Luka beim Dreh in die Vollen. Vor laufender Kamera stritten sie sich wie die Kesselflicker und beschuldigten sich des Fremdgehens. Neben waschechten Ohrfeigen warfen sie sich auch solche Sätze an den Kopf: "Ich bin traurig, dass ich dasselbe hässliche Gesicht habe wie er." Für Thomas Kretschmann ein "goldener Satz" und die überzeugendste Leistung unter den Jungs. Heidi fand: "Zusammen habt ihr eine doppelte Magie." Auch Fabienne, die wegen Kadidjas Ausfall nun mit Grace spielen musste, überzeugte alle. Heidi kürte das sonst schüchterne Model-Küken zur besten weiblichen Darstellerin des Drehtages. Ganz anders bei zwei anderen Paarungen: Dominic und Aldin (23) harmonierten wegen alter Animositäten vor der Kamera gar nicht. "Hier wird zu viel geposed", so Thomas Kretschmanns Kritik. War das ihr Aus?

Drehschluss für zwei Models

Gut vorbereitet auf den Dreh fühlten sich Xenia (24) und Stella (34). Doch vor der Kamera versagten vor allem der Vierfach-Mutter Stella aus Dortmund die Nerven. "Hilflos" lautete Thomas Kretschmanns Urteil. Ihr Manko an Kreativität und Improvisationsvermögen wurde Stella schließlich zum Verhängnis: Sie schied aus. Kurz vor der Entscheidung bei den Jungs musste auch Model Aldin mit Kreislauf-Kollaps ins Krankenhaus gebracht werden. So musste sich Dominic allein der Kritik des Juroren-Trios stellen: "Bei euch hat die Harmonie gefehlt. Ich habe euch kein Wort geglaubt", so Juror Thomas Kretschmann. Während sich der abwesende Aldin in die nächste Runde retten konnte, war für Dominic Schluss. Der verabschiedete sich mit bewegenden Worten an die Zuschauer: "Egal, was ihr euch anhören müsst: Zieht an, was ihr wollt, zeigt euch, wie ihr wollt. Wir brauchen nicht mehr Regeln, wir brauchen mehr Freiheit." Sichtlich bewegt umarmte ihn Thomas Kretschmann für dieses Statement: "Hut ab!"