Stars GNTM: Bester Staffelstart seit 15 Jahren

Heidi Klum at Walt Disney Company Emmy Awards party - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 12:11 Uhr

Heidi Klum scheint mit ihrem neuen Show-Konzept den richtigen Riecher gehabt zu haben.

Heidi Klum schafft mit ihrem neuen GNTM-Konzept den besten Staffelstart seit 15 Jahren.

In der aktuellen 19. Ausgabe von ‚Germany’s Next Topmodel‘ sind erstmals auch männliche Kandidaten vertreten. Beim Fernsehpublikum sorgte das offenbar für gesteigertes Interesse, denn die erste Folge der Casting-Sendung konnte erstaunlich gute Einschaltquoten einfahren. Mit einem Marktanteil von 23,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen handelt es sich um den erfolgreichsten GNTM-Auftakt seit 15 Jahren, wie der zuständige Sender ProSieben mitteilen ließ.

Laut Berichten des Onlineportals ‚DWDL‘ schalteten am Donnerstagabend (15. Februar) durchschnittlich rund 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um Heidi bei der Suche nach dem nächsten Topmodel zu beobachten. Mit ihrem neuen Show-Konzept scheint die Model-Mama also durchaus den richtigen Riecher gehabt zu haben. Am Ende der diesjährigen ‚Germany’s Next Topmodel‘-Staffel wird die Jury um Klum jeweils ein männliches und ein weibliches Model als Sieger küren. Die beiden Gewinner erhalten eine Prämie in Höhe von 100.000 Euro und erscheinen außerdem auf dem Cover der deutschen Ausgabe von ‚Harper’s Bazaar‘.