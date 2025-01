"Damals gab es noch kein Instagram" „Golden Bachelor“: Paul Janke sieht Parallele zu eigener Staffel

"Golden Bachelor" Franz Stärk kommt bei Ex-Bachelor Paul Janke (r.) gut an. (ili/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 19:45 Uhr

"Golden Bachelor" bringt frischen Wind in den Datingshow-Kosmos. Das sieht auch Paul Janke so. Im Interview verrät der Kult-Bachelor, was er vom Ableger und dessen 73-jährigen Protagonisten Franz Stärk hält.

Streng genommen war er es zwar nicht, dennoch gilt Paul Janke (43) als eine Art Ur-Bachelor. Fast zehn Jahre nach einer Pilot-Ausgabe des Dating-Formats startet mit seiner Staffel im Jahr 2012 die jährliche Rosenvergabe im TV. Nach 14 mehr oder weniger regulären Staffeln gibt es nun einen vielbeachteten Weiterdreh. Im "Golden Bachelor" sucht der 73-jährigen ehemalige Lehrer Franz Stärk sein Liebesglück. Seit 3. Dezember erscheinen die neuen Folgen immer dienstags bei RTL+. Ab 26. Januar werden die Episoden jeweils sonntags ab 19:05 Uhr bei RTL gezeigt.

Paul Janke: "Es gefällt mir wirklich gut"

Und glaubt man Paul Janke, dann lohnt sich das Einschalten. Auch er schaut die Sendung und zeigt sich auf Nachfrage von spot on news angetan: "Es gefällt mir wirklich gut, ist schön anzusehen und sehr einfühlsam", sagt der aus Hamburg stammende Wahl-Mallorquiner. Auch von anderen, die die Show schauen, habe er "durchweg positives Feedback bekommen", fügt er hinzu.

Über den "Golden Bachelor" Franz Stärk sagt Janke: "Ich finde, dass er es wirklich gut macht. Super erfrischend, sympathisch und charmant." Der Ur-Bachelor gibt aber auch zu, dass er erst ein bisschen skeptisch war. "Ich dachte zuerst, 73 könnte bisschen alt sein, aber er ist superjung geblieben und macht seine Sache super", so Janke.

Besonders angenehm fallen ihm auch die Damen auf, die um den Junggesellen buhlen. 18 Ü-60 Single-Ladys flogen mit Stärk zu den Dreharbeiten auf die griechische Insel Kreta. "Dadurch, dass die Frauen schon 'gestanden sind', gibt es ganz andere Themen und auch nicht so ein Gezicke wie normal", lobt Janke.

Ein Detail erinnert Paul Janke an seine Staffel

Abgesehen vom höheren Alter der vor den Kameras an der Show Beteiligten, sieht Kult-Bachelor Janke einen weiteren großen Unterschied zu den jüngsten "Bachelor"-Staffeln. Dieser Unterscheid ist gleichzeitig auch eine Parallele zu seiner Staffel vor mehr als zehn Jahren. "Hier geht es nicht um Follower und Bekanntheit. Hier machen die Damen nicht mit, um auf Social Media zu wachsen und in die nächste TV-Show zu kommen", erklärt Janke. "Hier geht es wirklich darum, eventuell die Liebe zu finden – ein wenig wie es bei mir damals war. Da gab es noch kein Instagram", fügt der 43-Jährige hinzu.

Bei den Favoritinnen ist Paul Janke offenbar noch unentschieden. "Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht Liese oder doch Susanne?", sinniert er. "Wir werden es sehen", fügt der TV-Profi lachend hinzu. Und in der Tat: In der jüngsten Silvester-Episode erlebte Deutschlands erster Ü60-Rosenkavalier den ersten Kuss in der Show. "Wenn man sich mag, darf man das ruhig mal zeigen", sagte er Stärk und schwärmte nach dem aufregenden Date mit Hubschrauber-Flug und romantischem Sonnenuntergang: "Es hat gefunkelt, es hat geknistert." Ob Lise schließlich auch die letzte Rose ergattern kann, wird sich noch zeigen …