Posthume Würdigung der TV-Legende „Golden Girls“-Star Betty White erhält eigene US-Briefmarke

Betty White ist hierzulande vor allem aufgrund ihrer Serie "Golden Girls" berühmt. (dr/spot)

SpotOn News | 17.11.2024, 14:35 Uhr

Fast drei Jahre nach ihrem Tod ehrt der US Postal Service die beliebte Schauspielerin Betty White mit einer eigenen Briefmarke. Die "Golden Girls"-Ikone wird damit Teil der neuen Briefmarkenserie für das Jahr 2025.

Die US-amerikanische TV-Ikone Betty White (1922-2021) wird posthum mit einer eigenen Briefmarke geehrt. Wie der United States Postal Service (USPS) bekannt gab, ist die im Jahr 2021 verstorbene Schauspielerin und Komikerin Teil der neuen Briefmarkenserie für das kommende Jahr 2025. "Eine Ikone des amerikanischen Fernsehens, Betty White, hat sieben Jahrzehnte lang die Zuschauer mit ihrem Witz und ihrer Wärme begeistert", heißt es in der offiziellen Mitteilung der US-Post. Die Darstellerin sei zudem zeitlebens für ihr Engagement für den Tierschutz geschätzt worden, heißt es weiter.

Die Briefmarke zeigt ein digital bearbeitetes Porträt der Schauspielerin, das auf einem Foto des Fotografen Kwaku Alston aus dem Jahr 2010 basiert. Für das Design zeichnet der USPS-Artdirektor Greg Breeding verantwortlich, während der freischaffende Künstler Dale Stephanos die digitale Illustration erstellte.

Lange Karriere von Radio bis TV

Betty White verstarb am 31. Dezember 2021 im Alter von 99 Jahren, nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Die Emmy-Preisträgerin wurde vor allem durch ihre Rollen als Rose Nylund in "Golden Girls" (1985-1992) und Sue Ann Nivens in "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) bekannt.

Mit der sogenannten Forever-Briefmarke setzt die Post in den Vereinigten Staaten die lange Tradition fort, bedeutende amerikanische Persönlichkeiten zu würdigen. Neben White wird 2025 auch der verstorbene Musiker und Songwriter Allen Toussaint (1938-2015) mit einer eigenen Briefmarke in der Black Heritage Collection geehrt.

"Dieser erste Einblick in unser Briefmarkenprogramm 2025 zeigt unser Engagement für eine vielfältige Auswahl an Motiven und Designs", erklärte Lisa Bobb-Semple, Direktorin der Briefmarkenabteilung des USPS. In den kommenden Monaten sollen weitere Briefmarken angekündigt werden, darunter Motive des Appalachian Trail, der US-Flagge und Winterlandschaften.