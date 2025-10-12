Stars Goldie Hawn, Jane Fonda und weitere trauern um Diane Keaton

Diane Keaton - Hand and Footprint Ceremony - Los Angeles - Aug 22 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2025, 14:24 Uhr

Goldie Hawn ist am Boden zerstört nach dem Tod von Diane Keaton.

Die Schauspielerin aus ‚Mädelstrip‘ zollte ihrer ‚Der Club der Teufelinnen‘-Kollegin Tribut, die im Alter von 79 Jahren verstorben ist, und erinnerte sich an ihre Freundin als ein „Genie“, das sie „verdammt vermissen“ werde. Sie schrieb auf Instagram: „Diane, wir waren nicht bereit, dich zu verlieren. […] Wir hatten vereinbart, gemeinsam alt zu werden und vielleicht eines Tages mit all unseren Freundinnen zusammenzuleben. Nun, wir haben nie zusammengelebt, aber wir sind gemeinsam älter geworden. Wer weiß … vielleicht im nächsten Leben.“

Steve Martin teilte eine humorvolle Hommage an seine ‚Vater der Braut‘-Kollegin. Er postete einen Clip aus dem ‚Interview Magazine‘, in dem Martin Short Diane fragte, welcher der beiden Schauspieler sexier sei, worauf sie antwortete: „Ich meine, ihr seid beide Idioten.“ Der ‚Only Murders in the Building‘-Star schrieb dazu: „Das fasst unsere wunderbare Beziehung zu Diane perfekt zusammen.“ Mandy Moore bezeichnete es als „Ehre ihres Lebens“, 2007 in ‚Because I Said So‘ Dianes Tochter spielen zu dürfen. Sie schrieb auf Instagram: „Man sagt, man soll seine Idole nicht treffen – aber ich durfte mit einem meiner Idole arbeiten und sie ein paar Monate lang ‚Mom‘ nennen. Eine Ehre fürs Leben.“

Auch Leonardo DiCaprio, der 1996 mit der Schauspielerin in ‚Marvins Töchter‘ spielte, beschrieb die Zusammenarbeit mit Diane als „Ehre“. Er teilte ein Foto, offenbar vom Dreh des Films, und schrieb in seiner Instagram-Story: „Diane Keaton war einzigartig. Brillant, witzig und kompromisslos sie selbst. Eine Legende, eine Ikone und ein wahrhaft gütiger Mensch. Ich hatte die Ehre, mit ihr im Alter von 18 Jahren zu arbeiten. Sie wird sehr fehlen.“

Jane Fonda beschrieb ihre ‚Book Club‘-Kollegin als „Funken des Lebens und des Lichts“ und lobte ihr schauspielerisches Talent. Sie teilte ein Foto ihrer Freundin auf Instagram und schrieb: „Es ist schwer zu glauben … oder zu akzeptieren … dass Diane gestorben ist. Sie war immer ein Funke voller Leben und Licht, lachte ständig über ihre eigenen Eigenheiten, war grenzenlos kreativ – in ihrer Schauspielerei, ihrer Kleidung, ihren Büchern, ihren Freundschaften, ihren Häusern, ihrer Bibliothek, ihrer Weltsicht. Sie war einzigartig. Und obwohl sie es nicht wusste oder nicht zugeben wollte – mein Gott, was für eine großartige Schauspielerin sie war!“