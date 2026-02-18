Stars Gordon Ramsay: Wegen schwieriger Beziehung zu seinem Vater will er selbst ein besserer Papa sein

Gordon Ramsay - February 2026 - Avalon - Being Gordon Ramsay Netflix Launch BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 14:00 Uhr

Der britische Starkoch möchte seinen sechs Kindern ein möglichst guter Vater sein.

Gordon Ramsay sagt, seine „turbulente Beziehung“ zu seinem Vater habe ihn motiviert, selbst ein besserer Papa zu werden.

Der britische Starkoch erklärte, er bemühe sich, für seine sechs Kinder so unterstützend wie möglich zu sein. Hintergrund sei seine eigene schwierige Kindheit mit seinem alkoholkranken Vater. In der Auftaktfolge der Netflix-Dokuserie ‚Being Gordon Ramsay‘ enthüllte der 59-Jährige: „Ich hatte leider eine furchtbare Beziehung zu meinem Vater. Einmal nannte er mich einen Snob, und ich antwortete: ‚Nein, ganz sicher nicht. Ich will nur raus aus dem Chaos, in das ich hineingeboren wurde.'“

Ramsay erinnert sich an Wochenenden, an denen er mitansehen musste, wie sein Vater „sein Leben durch Alkohol ruinierte“. Der ‚Kitchen Nightmares‘-Moderator erklärte: „Wenn jemand alkoholkrank ist, ist es unglaublich schwer. Man ist ständig nervös. Du siehst die Flasche leer werden – und weißt genau, was danach passiert.“

Nach der Eröffnung seines eigenen Restaurants in Chelsea Ende der 1990er-Jahre nahm Ramsays Karriere rasant Fahrt auf. Er räumt jedoch ein, dass ihn der Erfolg viel Zeit mit seiner Familie kostete. „Ich liebe meine Kinder über alles. Ein Teil dieser Zuneigung ist auch von Schuldgefühlen geprägt“, gab der Gastronom zu. „Die Älteren sagten oft: ‚Können wir dich öfter sehen?‘ Und ich weiß, dass ich mehr da sein hätte können.“

Heute sei er entschlossen, besonders für seine jüngeren Kinder präsenter zu sein. „Ich werde mir mehr Zeit nehmen. Ich will nicht, dass sie irgendwann sagen: ‚Du warst an meinem ersten Schultag nicht da'“, betonte der sechsfache Vater. Es sei „extrem anstrengend“, ständig auf Reise zu sein. „Von zu Hause weg zu sein, ist hart. Ich vermisse die Kleinen schrecklich“, so Ramsay.