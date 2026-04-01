Musik Gorillaz geben Einblick in gescheitertes Filmprojekt

Gorillaz - The O2 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 11:00 Uhr

Gorillaz geben einen Einblick in ihr gescheitertes Filmprojekt.

Gorillaz legten Pläne für einen Film mit Netflix auf Eis, weil sich das Projekt so langsam entwickelte.

Frontmann Damon Albarn und Illustrator Jamie Hewlett erklärten, warum sie sich aus einem lukrativen Deal mit dem Streamingdienst zurückzogen, der der animierten Band die Möglichkeit gegeben hätte, in einem abendfüllenden Film aufzutreten. Das Projekt dauerte jedoch sehr lange, weshalb sie ihre „Frustration“ in das 2023 erschienene Album ‚Cracker Island‘ steckten. In einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music sagte Damon: „‚Cracker Island‘ war ein seltsames Projekt, weil es größtenteils hier in Los Angeles entstanden ist, während wir zwischen Meetings mit Netflix [über den Film] gewartet haben. Wir haben auf etwas gewartet, das nie passiert ist. Es ist ein Album über… Es ist ein frustrierendes Album, weil es eine frustrierende Zeit war, wissen Sie.“

Jamie erklärte weiter: „Die Filmindustrie bewegt sich zu langsam, sie ist sehr langsam. Alles dauert so lange. Wir haben an einem Drehbuch gearbeitet und waren beim zweiten Entwurf einer ziemlich guten Idee, als ‚Cracker Island‘ irgendwie zum Film wurde … Wenn wir vor 25 Jahren einen Film gemacht hätten, okay … aber die Idee, jetzt einen Film zu machen? Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Gar keines.“ Es sei keine interessante oder originelle Idee, so der Musiker weiter. Es habe diesen Moment mit Netflix gegeben, in dem man der Band buchstäblich gesagt habe, dass sie machen könne, was sie wolle. Jamie weiter: „Aber es ging alles so langsam voran, und derjenige, mit dem wir gearbeitet haben, hat das Projekt verlassen, und [Netflix] sagte: ‚Keine Sorge, wir finden jemand anderen‘. Da dachten wir: ‚Okay, das bedeutet ein weiteres Jahr Gespräche, bevor es wieder losgeht‘. Also sind wir ausgestiegen.“

Damon fügte hinzu: „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich eine Ewigkeit herumwarte … [Also haben wir ein Album gemacht, während wir gewartet haben] über das Warten auf eine Ewigkeit. Darum geht es in diesem Album.“ Jamie erklärte abschließend: „Ich liebe dieses Album. Es ist ein großartiges Album.“