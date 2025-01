Musik Gracie Abrams: Sie verteidigt Dora Jar gegen Petition

Gracie Abrams - IHeartRadio Hot 99.5's Jingle Ball 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 14:00 Uhr

Gracie Abrams hat eine Petition scharf kritisiert, in der gefordert wurde, ihren Support-Act Dora Jar von ihrer Tour zu streichen.

Eine Person namens Dexter Morgan hatte sich eigenhändig dazu entschlossen, eine Petition auf Change.org zu erstellen, in der anderer Support-Act gefordert wurde. Man wünsche sich einen „bekannterer, energetischer Künstler oder eine Band“, um die ‚I Love You, I’m Sorry‘-Hitmacherin auf ihren europäischen und britischen Tourdaten im Februar und März zu unterstützen.

In der inzwischen gelöschten Petition hieß es: „Viele Fans, mich eingeschlossen, sind von der kürzlichen Ankündigung verwirrt. Wir sind perplex, da wir sie nicht erkennen, und mit weniger als zwei Wochen bis zur Tour ist es praktisch unmöglich, uns mit ihren langsamen Liedern vertraut zu machen.“ Für ein unvergessliches Konzerterlebnis solle der Support-Act die Stimmung setzen, doch der Superfan fürchtet scheinbar, dass Doras langsame Songs die Menge nicht genügend aufwecken und auf Gracie Abrams vorbereiten können.

Die 25-Jährige Gracie kritisierte diese Aktion nun scharf und beschrieb die Petition als „so wahnsinnig uncool und bizarr“. Sie kommentierte auf einem Instagram-Post von Stereogum: „Ich höre gerade von diesem absoluten Unsinn… so wahnsinnig uncool und bizarr, und es passt auch überhaupt nicht zusammen. Ich habe nichts als totale Begeisterung von allen gesehen und könnte nicht glücklicher oder stolzer sein, mit diesem talentierten Wunder die Bühne zu teilen. Streamt alles, was sie jemals gemacht hat, ob ihr zur Show kommt oder nicht. Dora für immer und ewig.“ Und in ihrer Instagram-Story legte Gracie noch einmal nach: „Hi, ich wiederhole das hier und lasse es dann ruhen. Ich freue mich so, mit diesem Künstler-Juwel die Bühne zu teilen. Love you, Dora.“

Die 28-jährige Bedroom-Pop-Sängerin Dora – deren voller Name Dora Jarkowski ist – reagierte ebenfalls auf X und schrieb: „Macht euch keine Sorgen, das macht mich nicht runter! Ich bin hier, um für alle musikliebenden, aufgeschlossenen Fans zu performen. Diejenigen, die nicht interessiert sind, können während meines Auftritts Merch kaufen, aber sie sollten mich ruhig entertainen lassen. Eine überwältigende Anzahl von Fans war so nett und aufgeregt.“