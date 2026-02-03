Stars Grammys-Produzent würde Cher-Patzer nicht rückgängig machen

Cher presents the Record Of The Year award Grammy to Kendrick Lamar Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 18:01 Uhr

Grammy-Produzent Ben Winston hat erklärt, dass er den viel diskutierten Patzer von Cher bei der diesjährigen Preisverleihung nicht ungeschehen machen würde.

Die 79-jährige Musikikone sorgte bei der Gala am 2. Februar 2026 für Verwirrung, als sie zunächst den verstorbenen Luther Vandross als Gewinner des ‚Record of the Year‘ ankündigte. Kurz darauf korrigierte Cher sich und überreichte den Preis an Kendrick Lamar für seinen Song ‚Luther‘, eine Kollaboration mit SZA. Vandross war 2005 verstorben, was den Moment besonders überraschend machte.

Winston erklärte im Podcast ‚Rolling Stone Music Now‘: „Ich verspreche, sie war korrekt gebrieft, und alles stand im Teleprompter. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich wollen, dass es genauso noch einmal passiert.“ Der Produzent betonte zudem, dass Cher selbst mit dem Auftritt zufrieden gewesen sei. „Sie hatte Spaß. Sie war glücklich damit. Man braucht manchmal ein bisschen Anarchie“, sagte er.

Während der Preisvergabe sagte Cher auf der Bühne: „Und der Grammy geht an … Oh! Man hat mir gesagt, das steht im Teleprompter. Der Grammy geht an Luther Vandross – oh Kendrick, nein Kendrick Lamar!“ Anschließend entschuldigte sie sich sichtbar bei den Gewinnern. Kendrick Lamar würdigte Vandross später in seiner Dankesrede ausführlich. Er sagte: „Darum geht es in der Musik. Luther Vandross ist für mich etwas ganz Besonderes. Als wir die Freigabe für den Song bekommen haben, haben wir alle geweint, weil wir wussten, wie viel Herzblut darin steckt.“