Musik Kanye West zurück in London: Ye ist Headliner an allen drei Tagen des Wireless Festivals 2026

Kanye West - New York City - May 22nd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 19:00 Uhr

Ye alias Kanye West wird an allen drei Tagen des Wireless Festivals 2026 als Headliner auftreten.

Das von Pepsi MAX gesponserte Event findet vom 10. bis 12. Juli im Finsbury Park in London statt und markiert den ersten Auftritt des Rappers im Vereinigten Königreich seit mehr als einem Jahrzehnt sowie seinen ersten Headliner-Auftritt in London seit seinem viel diskutierten Auftritt beim Wireless Festival 2014.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am 7. April um 13 Uhr deutsche Zeit, während der allgemeine Verkauf am 8. April um 13 Uhr über wirelessfestival.co.uk startet. PayPal-Nutzer erhalten einen frühen Zugang mit einem speziellen Vorverkauf ab dem 31. März um 13 Uhr, der bis zu 48 Stunden läuft oder endet, sobald die begrenzten Tickets ausverkauft sind. Die Veranstalter kündigten an, dass weitere Acts in Kürze bekannt gegeben werden.

Ye hofft, dass der Auftritt ihm helfen wird, seine britische Fanbasis wieder aufzubauen, nachdem er aufgrund seiner politischen Ansichten und öffentlicher Kontroversen Unterstützung verloren hat. Ein Insider sagte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Er hat sich mehrfach für sein Verhalten in den letzten Jahren entschuldigt und möchte einen Neuanfang.“

Der Rapper hatte 2014 zwei Auftritte im UK geliefert – einen im Finsbury Park in London und einen weiteren im Perry Park in Birmingham –, nachdem er für Drake eingesprungen war, der krankheitsbedingt abgesagt hatte. Sein London-Auftritt sorgte für Schlagzeilen wegen einer langen Ansprache während des Sets, während seine Show in Birmingham eine große Menschenmenge anzog und für ihre Energie und Produktion gelobt wurde.

Das Festival hat außerdem bereits andere große Namen wie Jay-Z, Nicki Minaj, Travis Scott, Cardi B und Kendrick Lamar auf die Bühne gebracht. Die Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung von Kanyes neuesten Albums ‚Bully‘, was die Vorfreude auf sein lang erwartetes UK-Comeback weiter steigert. Ye hat sich in den letzten Jahren mit Live-Auftritten eher zurückgehalten und sich stattdessen auf Musikveröffentlichungen und vereinzelte öffentliche Auftritte konzentriert.