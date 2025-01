Popstar sang Welthits Großer Andrang: Robbie Williams spielt kostenlose Show in Melbourne

Zu dem kostenlosen Konzert von Robbie Williams erschienen tausende Personen. (paf/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 13:30 Uhr

Tausende Menschen strömten am 2. Januar zu dem kostenlosen Konzert von Robbie Williams in Melbourne. Der Popstar sang Hits wie "Angels" bei dem Event im Rahmen der Promotion des Biopics "Better Man".

Robbie Williams (50) hat zur Feier seines Biopics "Better Man" am 2. Januar ein kostenloses Konzert in der australischen Stadt Melbourne gegeben. Wie eine Leinwand auf dem Federation Square zeigte, war der Platz vollständig gefüllt – und das, obwohl die Premierministerin des Bundesstaates Victoria erst einen Tag zuvor die Überraschungsshow auf X (ehemals Twitter) bekannt gab. "Robbie Williams. Fed Square. Morgen. 17 Uhr. Umsonst", schrieb Jacinta Allan (51) noch am Neujahrstag.

Robbie Williams. Fed Square. Tomorrow. 5pm. For Free. — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) January 1, 2025

Williams performte Welthits in weißem Show-Outfit

Der Tageszeitung "The Guardian" zufolge versammelten sich Fans bereits ab 8:30 Uhr morgens am Veranstaltungsort. Bis zu 10.000 Zuschauer konnten am Donnerstag auf dem Platz die Performance des britischen Sängers verfolgen. Weitere Besucher wurden zu einem anderen Gelände geleitet und konnten das Konzert außerhalb des Bereichs über Leinwände ansehen, wie Medien berichteten.

Williams performte vor versammeltem Publikum eine Reihe an Songs, die zum Soundtrack der Filmbiografie gehörten, darunter "Let Me Entertain You". Auch seinen Welthit "Angels" soll er zum Besten gegeben haben. Die Lieder präsentierte er in einem weißen Show-Look, den eine Silber funkelnden Sonnenbrille ergänzte.

Popstar erhält den Schlüssel der Stadt

Williams stand jedoch nicht nur für das Konzert auf der Bühne, sondern sprach auch über den Film, wie der Federation Square auf seiner Website ankündigte. Zudem wurde ihm eine besondere Ehre zuteil: Von Melbournes Oberbürgermeister Nick Reece erhielt er den Schlüssel der Stadt. Mit dieser verbindet ihn sein Film, der hauptsächlich in Melbourne gedreht wurde.

Das Biopic von Regisseur Michael Gracey läuft am 2. Januar in den deutschen Kinos an. Der Film illustriert die Karriere und das Leben des Popstars von seiner Kindheit bis zu seinen Solo-Erfolgen. In dem mehr als zweistündigen Streifen wird Williams als computergenerierter Affe dargestellt. Der Grund dafür sei seine exzentrische Art, erklärte er bei einer Premiere in Köln.