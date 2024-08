Stars Guido Maria Kretschmer: Familienzuwachs!

Guido Maria Kretschmer - 22.03.17 - Hamburg - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 14:52 Uhr

Guido Maria Kretschmer hat eine kleine Hündin adoptiert.

Der ‚Shopping Queen‘-Star und sein Ehemann Frank mussten im vergangenen Jahr einige herbe Tiefschläge verkraften, als nacheinander vier ihrer geliebten Hündinnen plötzlich und unerwartet verstarben. Nachdem sich das Paar bereits von seinen Vierbeinerinnen Aimée und Idaya verabschieden musste, starben im Juli außerdem die verbliebenen Fellnasen Undine und Alaiyha. „Unsere Tränen sind noch nicht getrocknet, da geht auch noch unsere geliebte Undine. Sie hat ihre Schwester so vermisst und sich dann auch leise davongemacht“, schrieb Kretschmer damals auf Instagram.

Seit kurzem wird dem Modedesigner die Trauer um seine pelzigen Familienmitglieder jedoch von einem süßen Neuankömmling erleichtert. „Herzlich willkommen, kleine Pierrine – wir lieben dich schon jetzt so sehr“, teilte Guido in einem Instagram-Post mit, in dem er die kleine Hündin auf verschiedenen Schnappschüssen seinen Fans vorstellte. Wie ihre verstorbenen Geschwister gehört auch Pierrine der russischen Hunderasse Barsoi an, die für ihre sanftmütige Art und besondere Intelligenz bekannt ist. Bei Guido Maria Kretschmer und seinem Ehemann Frank, deren Wohnung im Hamburger Luxusstadtteil Blankenese mit einem großzügigen Garten ausgestattet ist, wird sich die Junghündin zweifelsohne ziemlich wohl fühlen.