Stars Guido Maria Kretschmer hadert mit seinem Körper

Guido Maria Kretschmer - 22.03.17 - Hamburg - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 14:00 Uhr

Der 'Shopping Queen'-Moderator gesteht, dass er gerne abnehmen würde.

Guido Maria Kretschmer zeigt sich unzufrieden mit seinem Gewicht.

Mit ‚Shopping Queen‘ wurde der Designer einem Millionenpublikum bekannt. Seit Jahren gibt er in der Vox-Sendung Styling-Tipps und bewertet die Looks der Kandidaten. Bei seinem eigenen Erscheinungsbild zeigt sich der 61-Jährige jedoch deutlich kritischer. Im Interview mit ‚t-online‘ räumte er ein, mit seinem Gewicht zu hadern. Guido bezeichnete sich selbst als Genießer und erklärte, dass ihm der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel schwerfalle. „Ich esse wahnsinnig gern“, sagte er.

Der TV-Star ergänzte: „Ich könnte immer ein bisschen weniger haben, aber gerade habe ich das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr abnehme.“ Zwar habe er gelernt, „zu verzichten und mir manche Sachen nicht zu gönnen“. Allerdings falle ihm das sehr schwer. „Das ist auch sch***e, aber ich mache es und deswegen habe ich auch ein bisschen abgenommen“, berichtete er. Ob der Abnehmerfolg langfristig bleibt, sei jedoch nicht sicher: „Es schmeckt mir einfach zu gut.“

Dabei träumt Guido davon, fit und durchtrainiert zu sein. „Ich wäre so wahnsinnig gern bekannt für meinen tollen Körper. Es würde mir gefallen, wenn andere sagen würden: Ach, das ist ja der mit dem tollen Body“, gestand er. „Aber so ist es nun mal nicht.“ Um seinem Ziel näher zu kommen, gehe der Publikumsliebling jeden Morgen schwimmen. Dabei werde er lautstark von seinem Ehemann Frank Mutters angefeuert, der ihm „Mach schneller“ zurufe. Guido räumte jedoch ein, dass er damit seine Probleme habe: „Aber ich kann das einfach nicht. Ich genieße das Schwimmen.“