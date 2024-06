Musik Guns N‘ Roses: 2025 wird ihr Jahr

Slash - 2023, San Diego, California concert - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2024, 13:00 Uhr

Slash hat erklärt, dass sich 2025 „alles um Guns N‘ Roses“ drehen wird.

Der Gitarrist deutete erst kürzlich an, dass die ‚Welcome to the Jungle‘-Rocker versuchen, ihre erste Platte seit ‚Chinese Democracy‘ von 2008 aufzunehmen, an der er selbst nicht beteiligt war. Nun hat der Musiker auch noch verraten, dass es Gespräche über eine kleine Tour gebe und die Band hoffe, einige neue Songs für die Fans vorzubereiten.

Er sagte gegenüber ‚Loudwire Nights‘: „Ich gehe mit den Conspirators [seinem Projekt mit Myles Kennedy] ins Studio, um eine neue Platte aufzunehmen, und danach dreht sich 2025 alles um Guns N‘ Roses.“ Zu den konkreten Plänen fuhr er fort: „Wir versuchen, damit einige Dinge in Gang zu bringen. Ich denke, es gibt eine kleine Tour im Sommer nächsten Jahres. Ich habe zumindest ein Gerücht darüber gehört, also werde ich mich darauf konzentrieren. Aber davor ist es die S.E.R.P.E.N.T.-Tour und dann die Conspirators.“ Er witzelte weiter: „Es hält mich von Ärger fern, wie man so schön sagt.“

Slash hat kürzlich das Blues-Album ‚Orgy Of The Damned‘ veröffentlicht, während Bassist Duff McKagan auf Solo-US-Tour geht. Auf die Frage, warum Frontmann Axl Rose und sein The Conspirators-Kollaborateur Myles Kennedy nicht auf seinem neuen Album zu hören sind, sagte Slash in der ‚Wired‘-Kolumne der Sonntagszeitung ‚Daily Star‘: „Es war meine eigene Nebensache, also habe ich meine Jungs nicht hineingezogen. Guns N‘ Roses versuchen, ihre eigene Platte zu machen, und ich arbeite mit ihnen daran, aber das hat niemanden sonst involviert.“