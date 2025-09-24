Stars Guy Pearce: Der Tod seines Vaters veränderte sein Leben

Guy Pearce Avalon 03.03.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 11:00 Uhr

Guy Pearce übernahm im Alter von acht Jahren die Rolle des „Familienvaters“, nachdem sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war.

Der 57-jährige Hollywood-Schauspieler war am Boden zerstört, als sein Vater Stuart Pearce, ein Testpilot, 1976 bei einem Unfall ums Leben kam. Nun hat er offenbart, dass er schnell erwachsen werden musste, weil er sich um seine Schwester Tracy kümmern musste, während seine Mutter Anne arbeitete.

Er erzählte dem ‚Wall Street Journal‘: „Im August 1976 starteten mein Vater, der Chefkonstrukteur, und der Navigator mit dem Flugzeug zu einem Testflug. Nach 90 Sekunden Flugzeit brach ein großer Teil des Heckflügels ab. Der Navigator, Pat Larcy, war der einzige Überlebende. Als ich an diesem Tag von der Schule nach Hause kam, waren Mamas Freunde da. Sie nahm mich mit in ihr Schlafzimmer und erzählte mir, was passiert war. An alles, was danach geschah, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war acht Jahre alt. Jahre später sagte meine Mutter in ihrer typisch direkten Art zu mir: ‚Du bist nach dem Tod deines Vaters wirklich seltsam geworden. Ich habe darüber nachgedacht, dich zu einem Psychiater zu schicken.‘ Das war wahrscheinlich ihre sarkastische Art, Mitgefühl zu zeigen.“ Er fügte hinzu: „Meine Schwester Tracy hat eine geistige Behinderung, daher wurde ich schon in jungen Jahren zum Familienvater. Meine Mutter hat mich sehr geschickt in diese Rolle eingeführt. Sie sagte nicht: ‚Du musst mir helfen.‘ Sie sagte: ‚Es ist so wunderbar, dass du Verantwortung übernimmst.'“

Pearce wurde in Großbritannien geboren, bevor seine Familie nach Australien zog. Heute lebt er in den Niederlanden, wo seine ehemalige Partnerin Carice van Houten und ihr gemeinsamer Sohn Monte leben. Kürzlich gab er zu, dass er eine Reihe schlechter Filme gedreht habe, um seine Scheidung zu finanzieren, nachdem er sich 2015 von seiner Frau Kate Mestitz getrennt hatte, mit der er 18 Jahre lang verheiratet war.