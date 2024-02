Musik Gwen Stefani: Kein Comeback ohne Kelly Clarkson

Gwen Stefani - Walk of Fame - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2024, 10:00 Uhr

Kelly Clarkson inspirierte Gwen Stefani zu ihrem musikalischen Comeback.

Die 41-jährige Popsängerin überzeugte Gwen (54), inmitten der COVID-19-Pandemie ins Studio zurückzukehren.

Über ihr Comeback sagte Gwen im ‚Audacy Check In‘-Podcast: „Die Kollaborationen waren schon immer meine Lieblings- und beste Musik. Aber in diesem Fall war ich seit 2020 diesen ganzen Weg gegangen: Ich wollte wieder Musik machen. Kelly Clarkson, mit der ich an ‚The Voice‘ gearbeitet habe, schickte mir all diese Demos der Songs, die sie während der Quarantäne geschrieben hatte, und ich sagte: ‚Aber warte mal. Wir sind in Quarantäne. Ich mache Homeschooling. Ich putze Toiletten. Ich versuche, drei Mahlzeiten am Tag zuzubereiten. Ich lerne wie jeder andere auch, wie man Sauerteig macht. Und wann schreibst du diese Songs?‘ Ich war so eifersüchtig.“ Kellys Antwort sei gewesen, dass sie einfach nicht schlafe.

Gwen und ihr Ehemann Blake Shelton haben sich bereits zusammengetan, um das Duett ‚Purple Iris‘ aufzunehmen. Doch die blonde Schönheit gibt zu, dass die Zusammenarbeit überhaupt nicht geplant gewesen sei. Sie sagte: „Blake sollte nie auf dieser Platte sein. ‚Purple Irises‘ war einfach ein Song, den ich geschrieben habe, und dann hat es sich einfach dazu entwickelt. Es ist einfach so, dass Blake eine Pause einlegt. Er hat im Moment nichts herausgebracht. Hier sind wir also. Es ist wild, Jungs.“