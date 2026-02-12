Stars Gwyneth Paltrow fühlte sich nach Blutreinigungs-Behandlung ‚fantastisch‘

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 14:00 Uhr

Gwyneth Paltrow fühlte sich nach Blutreinigungs-Behandlung 'fantastisch'.

Gwyneth Paltrow unterzog sich einer Behandlung, bei der Toxine aus ihrem Blut gefiltert werden, nachdem sie unter „chronischer Müdigkeit“ und „Brain Fog“ gelitten hatte.

Die 53-jährige Hollywood-Schauspielerin und Wellness-Unternehmerin berichtete, dass sie sich einem sogenannten „therapeutischen Plasmaaustausch“ unterzogen habe, um ihr Blut von Toxinen wie Mikroplastik und Schimmel zu reinigen – und dass sie sich danach „fantastisch“ fühlte. Richard Eden zitierte Gwyneth in seiner Kolumne ‚Eden Confidential‘ für die ‚Daily Mail‘ mit den Worten: „Ich hatte mit allerlei gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, mit diesen schwer greifbaren chronischen Dingen, bei denen die Medizin normalerweise Schwierigkeiten hat: chronische Müdigkeit, Brain Fog. Ich war sehr interessiert an der Idee, dass wir Dinge aus unserem Blut filtern könnten, die uns krank machen.“ Sie fügte hinzu: „Ich fühlte mich danach unglaublich. Ich spürte sofort eine Erleichterung, Klarheit und Leichtigkeit.“

Laut dem Bericht unterzog sich Gwyneth fünf Sitzungen der Behandlung in einer Klinik in Chicago, Illinois. Die Gesamtkosten beliefen sich auf umgerechnet knapp 42.000 Euro. Die Schauspielerin, die auf ihrer Plattform ‚Goop‘ zahlreiche Wellness-Tipps teilt, gab zuvor zu, dass sie immer neugierig auf neue Behandlungen ist – auch wenn Kritiker auf ihre Entscheidungen „stark reagieren“ können. In einem Interview mit ‚Women’s Health‘ erklärte sie: „Wenn man an der Spitze von etwas Neuem steht, reagieren Menschen oft mit: ‚Das ist verrückt! Warum machst du das?‘ Fünf Jahre später ist es dann für alle in Ordnung.“

Auch andere Prominente haben über Blutreinigungs-Behandlungen gesprochen, darunter der britische Musikproduzent Simon Cowell, der die ungewöhnliche Methode nutzt, um seinen Körper im Alter zu unterstützen. Er erzählte im ‚Rolling Stone Music Now‘-Podcast: „Ich gehe in diese Wellness-Klinik, wo sie tatsächlich dein Blut entnehmen, es spülen, filtern und wieder in deinen Körper zurückgeben.“ Simon erklärte, dass er in der Klinik Tests durchführt, bei denen „dein Alter bestimmt“ wird. Er fügte hinzu: „Du machst all diese Tests und sie sagen dir dein Alter – also bin ich tatsächlich durch bessere Ernährung, mehr Bewegung, weniger Stress und bestimmte Supplemente jünger geworden. Mein Gehirn ist noch da, ich habe noch Energie.“