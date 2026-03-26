Film Gwyneth Paltrow spielt in Netflix-Adaption von ‚Strangers: A Memoir of Marriage‘

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 11:00 Uhr

Gwyneth Paltrow ist in der Verfilmung des Bestsellers ‚Strangers: A Memoir of Marriage‘ mit von der Partie.

Die 53-jährige Schauspielerin wird laut ‚Deadline‘ auch als ausführende Produzentin des Films fungieren, der von Stacey Sher produziert wird. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Heidi Schreck.

‚Strangers‘, geschrieben von Belle Burden, schaffte es auf die Bestsellerliste der ‚New York Times‘. Darin geht es um Belle Burden selbst. Sie erlebt während der ersten Tage der Pandemie, wie ihr Ehemann nach 20 Jahren Ehe sie plötzlich verlässt, und muss den Verlust ihres vertrauten Partners verarbeiten. In dem Buch blickte Burden „durch eine neue Brille“ auf ihre Ehe zurück.

Paltrow beendete kürzlich ihre siebenjährige Filmpause, um in ‚Marty Supreme‘ an der Seite von Timothée Chalamet und Odessa A’zion mitzuspielen. Doch die Schauspielerin hatte große Angst davor, wieder an einen Filmset zurückzukehren. Im Podcast ‚The Awardist‘ von ‚Entertainment Weekly‘ sagte sie: „Schauspielern ist so seltsam. Es ist so schwer zu erklären, wie man das macht. Es ist keine Fähigkeit, die … es ist kein Handwerk, das man lernt und in das man eingearbeitet wird, um zu wissen, wie man etwas macht. Es ist so seltsam und flüchtig und irgendwie magisch. Also dachte ich mir: Wie habe ich das früher gemacht? Und werde ich das noch können? Werde ich in der Lage sein, all das Zeug und die Energie in diesem Moment abzurufen?“