Stars Gwyneth Paltrow: Krise wegen Auszug ihrer Kinder

Gwyneth Paltrow - East Hampton City - July 18th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 11:29 Uhr

Die Schauspielerin findet es nicht leicht, ihre Kinder ziehen zu lassen.

Gwyneth Paltrow muss erst damit klarkommen, dass ihre Kinder bald aufs College gehen.

Die Oscar-Preisträgerin hat mit ihrem Ex-Mann Chris Martin Tochter Apple (19) und Sohn Moses (18). Der 51-Jährigen ist sehr bewusst, dass sich ihr Leben schlagartig verändern wird, wenn ihre Kinder von zuhause ausziehen. „Ich bekomme sozusagen einen Nervenzusammenbruch“, gestand sie auf dem ‚Goop Health Summit‘. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich angefangen zu denken: ‚Oh, mein Gott, ich muss meinen Job kündigen, mein Haus verkaufen und umziehen.‘ Das wirft alles durcheinander.“

Gwyneth hatte in den letzten Jahren großen Erfolg mit ihrer Wellness- und Lifestyle-Marke Goop. Doch für die Schauspielerin hatten ihre Kinder immer oberste Priorität. „Meine Identität ist es, Mutter zu sein. Apple wird im Mai 20 Jahre alt. Also habe ich mein ganzes Leben nach ihnen und ihren Zeitplänen und dem Schulbeginn ausgerichtet“, erklärte sie. „Man fängt an, schrittweise loszulassen, wenn sie selbst herumfahren oder bestimmte Dinge tun. Es ist ein langsamer Prozess. Ich habe wirklich Glück, denn ich habe eine enge Gruppe von Freundinnen, die Mütter sind, und wir alle haben unsere Kinder gemeinsam großgezogen. Wir stecken also irgendwie zusammen drin.“

Die Unternehmerin hat sich in den letzten Jahren aus Hollywood zurückgezogen, um sich auf ihre Firma zu konzentrieren. Auf eine mögliche Rückkehr ins Filmgeschäft angesprochen verriet sie kürzlich gegenüber ‚Sky News‘: „Wisst ihr, ich stehe kurz davor, in eine andere Lebensphase einzutreten, denn mein Sohn geht im nächsten Jahr zur Universität. Die Dinge können sich also verschieben und verändern. Mein Job als CEO bei Goop nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Aber wer weiß? Ich strebe es nicht aktiv an. Ich bin mit meinem Tagesjob sehr beschäftigt, aber ich habe genug gelernt, um niemals nie zu sagen.“