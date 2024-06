Musik Coldplay: Fast verpasstes Debüt beim Glastonbury-Musikfestival

Coldplay - 2024 Coldplay live in Copenhagen, Denmark - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 16:00 Uhr

Die Band hätte 1999 beinahe ihren ersten Auftritt bei dem Musikfestival verpasst.

Coldplay hätten 1999 beinahe ihren ersten Auftritt beim Glastonbury-Musikfestival verpasst.

Chris Martin erzählte, dass er und seine Bandkollegen Jonny Buckland, Guy Berryman und Will Champion mit ihrem Verstärker im Schlepptau über Felder rennen mussten und die Bühne beim New Bands Tent auf Worthy Farm in Somerset nur haarscharf Sekunden kurz bevor ihrem Auftritt erreichten.

In der BBC-Dokumentation ‚Coldplay: Our Glastonbury‘, während sich die Band darauf vorbereitet, am Samstag (29. Juni) zum fünften Mal als Headliner auf der Pyramid Stage aufzutreten, erinnerte sich Martin an den besonderen Moment: „Der Hunger, dorthin zu gehen, ist so groß gewesen. Bei unserem ersten Konzert, glaube ich, trugen wir wahrscheinlich einen nicht sehr guten Verstärker mit einem betrunkenen Tourmanager, der, wissen Sie, offensichtlich auch nicht so ganz wusste, was er tat. Wir haben uns also ziemlich schnell den ganzen Ort angeschaut und dann dort angefangen, wo man anfangen sollte, nämlich im New Bands Tent, als die Ersten. Ich glaube nicht, dass ich darüber nachgedacht habe, wie wild das war. Es war so, als wären wir hier und wir sind spät dran und es ist riesig.“ Die Musiker waren bereits 2002, 2005, 2011 und 2016 als Headliner auf der Pyramid Stage aufgetreten. Der ‚Viva La Vida‘-Künstler, der mit der 51-jährigen Schauspielerin Gwyneth Paltrow die zwei Kinder Apple (20) und Moses (18) großzieht, habe zudem eine spirituelle Verbindung zu Glastonbury, die über das Festival hinausgeht. Der ‚Yellow‘-Hitmacher, der aus Exeter in Devon an der Grenze zu Somerset stammt, verriet: „Selbst wenn ich dorthin gehe, wenn kein Festival ist, scheint es immer noch ein zentraler Ort für das zu sein, wofür wir stehen. Vielleicht liegt es an dem Land und daran, dass ich dort aufgewachsen bin.”