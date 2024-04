Zum 18. Geburtstag Gwyneth Paltrow teilt süße Glückwünsche für Sohn Moses

Gwyneth Paltrow hält ihre Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus - zum 18. Geburtstag von Sohn Moses macht sie eine Ausnahme. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 22:50 Uhr

Bilder von Gwyneth Paltrows Kindern sind eine Seltenheit. Zum 18. Geburtstag von Sohn Moses macht sie nun eine Ausnahme und teilt ein neues Porträt sowie eine süße Liebeserklärung.

Kaum zu glauben: Moses Martin, der Sohn von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) feiert seinen 18. Geburtstag. Zum Jahrestag am 8. April teilt eine stolze Gwyneth Paltrow nun ein seltenes aktuelles Foto ihres Sohnes mit ihren 8,3 Millionen Instagram-Followerinnen und -Followern und macht ihm eine süße Liebeserklärung. "Ich bin stolz darauf, wer du bist. Ich liebe deine Sensibilität, Brillanz und deinen stillen Humor", so Paltrow zu dem Porträt. Die Ähnlichkeit zu Vater Chris Martin ist auf dem Schnappschuss unübersehbar.

Gwyneth Paltrow schwärmt von Sohn Moses

"Ich bewundere, wie tief du in die Themen eindringst, die dich interessieren, (…) ich liebe es, wie sehr du die Menschen liebst, die du liebst, aber auch wie introvertiert du bist", schreibt sie weiter und schwärmt: "In deinem schönen Kopf steckt so eine wunderbare Welt voller Ideen und Harmonien. Ich bin unglaublich stolz auf die Person, die du heute bist, wenn du die Schwelle zum Erwachsensein überschreitest. Ich liebe dich mehr, als Worte sagen können."

Harmonische Patchwork-Familie

Moses Martin ist das zweite gemeinsame Kind von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Er kam 2006 in New York zur Welt. Das einstige Paar, das von 2003 bis 2016 verheiratet war, hat zudem die 2004 geborene Tochter Apple (19). Die Kinder hält das Paar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Video News

Paltrow und Martin gaben im März 2014 ihre Trennung bekannt und sind beide neu liiert: Sie ist seit September 2018 mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk (53) verheiratet, er ist seit 2017 mit Schauspielerin Dakota Johnson (34) liiert.

Den 18. Geburtstag ihres Sohnes dürften sie aber dennoch als Familie verbringen: Beide Ex-Partner haben in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, wie gut sie als Patchwork-Familie harmonieren.