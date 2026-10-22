Stars GZSZ-Star Iris Mareike Steen erwartet ihr erstes Kind

Iris Mareike Steen - July 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 18:00 Uhr

Die GZSZ-Schauspielerin und ihr Mann Kevin werden erstmals Eltern.

Iris Mareike Steen ist schwanger.

Seit 2010 verkörpert die Schauspielerin Lilly Seefeld in ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Nun müssen sich die Fans der Schauspielerin auf eine vorübergehende Auszeit einstellen: Die 34-Jährige erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Kevin ihr erstes Kind. Das Paar ist seit 2017 verheiratet. Ihre Schwangerschaft machte Steen am Donnerstag (22. Oktober) öffentlich. In einem Instagram-Video wandte sie sich direkt an ihre Fans: „Ich habe ganz tolle Neuigkeiten. Ich bin schwanger. Ich kann es so langsam nicht mehr verstecken.“

Auch gegenüber RTL sprach sie über ihre Erleichterung, die Nachricht endlich teilen zu können. „Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit“, erklärte Steen. Es habe sie in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt, die Schwangerschaft geheim zu halten. Für die Daily Soap bedeuten die Baby-News zunächst keine unmittelbare Veränderung. Wie RTL berichtete, steht Steen aktuell noch für GZSZ vor der Kamera. Auch die Darstellerin bestätigte: „Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung.“ Erst Anfang 2027 soll sie sich vorübergehend vom Set zurückziehen.

Auf Instagram erhielt Steen zahlreiche Glückwünsche von den Fans und ihren GZSZ-Kollegen. „Sooooo schön! Das Schönste“, schwärmte Chryssanthi Kavazi. Nina Ensmann schrieb: „Ich freu mich riesig für euch!! Herzlichen Glückwunsch!“ Auch Olivia Marei und Anne Menden drückten ihre Begeisterung in den Kommentaren aus.