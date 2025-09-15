Stars ‚Hacks‘ endet mit Staffel fünf

Bang Showbiz | 15.09.2025, 14:00 Uhr

Nach der fünften Staffel wird die Serie mit Hannah Einbinder und Jean Smart abgesetzt werden.

Die HBO-Max-Dark-Comedy-Serie ‚Hacks‘ wird mit der fünften Staffel enden.

Die Serie zeigt Jean Smart (74) als Stand-up-Komikerin Deborah Vance, während Hannah Einbinder (30) als Ava Daniels, Deborahs junge Comedy-Autorin, zu sehen ist. Die beiden navigieren sowohl ihre berufliche Partnerschaft als auch ihr Privatleben in der Comedy-Welt. Hannah erklärte, die Atmosphäre am Set werde „süß-sauer“ sein, da dem Cast bewusst sei, dass es das letzte Mal ist, dass sie gemeinsam an der Show arbeiten. Sie sagte zu ‚Live From E!‘ mit Moderatorin Heather McMahan, die für die Celebrity-News-Seite die Emmys 2025 moderierte: „Ich denke, es wird sich anders anfühlen. Wir fangen nächste Woche an. Und zu wissen, dass es die letzte Staffel ist, ist wirklich bittersüß.“

Hannah betonte jedoch, dass die Entscheidung, ‚Hacks‘ – kreiert von Paul W. Downs (42), Lucia Aniello (42) und Jen Statsky (39) – zu beenden, die richtige sei. Sie erklärte: „Aber ich denke, es ist richtig. Es ist schön, etwas so oft zu tun, wie es getan werden sollte, und nicht zu lange zu bleiben. Mach es, lache, weine und genieße es.“ Hannah gewann bei den 77. Primetime Emmy Awards am Sonntag (14. September) im Peacock Theatre in Downtown Los Angeles, Kalifornien, den Preis als Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre Arbeit in ‚Hacks‘. In ihrer Dankesrede zeigte sich die Schauspielerin dankbar für all die Lacher, die sie während der Dreharbeiten erlebt habe. Hannah sagte sichtlich gerührt: „Ich war wirklich vertieft in die persönliche Geschichte, dass es eigentlich cooler war, weiterhin ein Loser zu sein. Ich war ziemlich darin vertieft. Aber das hier ist auch cool. Das ist auch Punkrock.“

Sie dankte zudem den ‚Hacks‘-Autoren Paul, Lucia und Jen dafür, dass sie „mein Leben verändert haben“, sowie ihren Kollegen einschließlich Jean Smart, die als Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie gewann. Hannah fügte hinzu: „Ich möchte den Machern von Hacks danken, dass sie mein Leben in jeder erdenklichen Weise verändert haben, nicht nur, indem sie mir einen großartigen Job gegeben haben, sondern indem sie meine Freunde und meine Familie waren. Ich möchte Jean Smart danken, die wie die Sonne ist, und ich darf in ihrer Wärme stehen. Ich möchte auch dem Cast und der Crew von Hacks danken.“