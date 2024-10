Beauty & Fashion Hailey Bieber: Emotionaler Tribut an Virgil Abloh

Hailey Bieber wedding dress designer tribute - Sept 2024 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 16:00 Uhr

Hailey Bieber hat dem verstorbenen Designer ihres Brautkleids Tribut gezollt.

Das 27-jährige Model heiratete 2018 den 30-jährigen Popstar Justin Bieber in einem Hochzeitskleid des Off-White-Gründers Virgil Abloh, der im November 2021 im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Kampfes gegen den Krebs starb.

Bieber nutzte die sozialen Medien an dem 44. Geburtstag des verstorbenen Modeschöpfers am Montag (30. September), um ihm dafür zu danken, dass er das „magischste“ Kleid für sie entworfen hatte. Über ein Foto von sich selbst in dem Brautkleid neben ihres verstorbenen Freundes schrieb Hailey: „Alles Gute zum Geburtstag V, wir vermissen dich! Danke, dass du mir das magischste Brautkleid entworfen hast.“ Das schulterfreie Kleid von Bieber hatte eine lange Schleppe und Perlen- und Spitzendetails mit dem Slogan „Bis dass der Tod uns scheidet“ auf dem Schleier. Virgil hatte zuvor erklärt, dass es sich bei dem Projekt um das erste Hochzeitskleid gehandelt hatte, das er für eine enge Freundin designte, wobei er etwas schaffen wollte, das sie als die „schönste Frau“ zeigen würde, wenn sie zum Altar schreitet.