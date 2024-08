Beauty & Fashion Hailey Bieber: Sie ist der Star der neuen YSL Beauty-Kampagne

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 16:00 Uhr

Hailey Bieber erzählte, dass sie „aufgeregt“ sei, in der neuen Kampagne für die neueste Version des Libre-Parfüms von YSL Beauty mit dabei zu sein.

Das 27-jährige Model, die aktuell ihr erstes Kind mit Popstar Justin Bieber erwartet, ist das neue Gesicht des Libre Flowers and Flames-Duftes, das Noten von Vanille, Orangenblüte und Blumen enthält.

Und Hailey enthüllte jetzt, dass sie sich darüber freut, während ihrer Schwangerschaft Teil eines so besonderen Projekts sein zu können. Bieber erklärte in einem Statement: „Ich freue mich darüber, eine der Frauen zu sein, die diese Generation repräsentieren, und in einer so besonderen Zeit meines Lebens ein Teil dieses Projekts zu sein. Dieses Projekt ermöglicht es uns, die Stärken von Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Vielfalt zu zeigen. Ich bin sehr glücklich darüber, ein Teil davon zu sein.“ Die neue Kampagne der Marke wird vier „weibliche Ikonen“ zeigen, wobei Hailey das erste „Kapitel“ anführen wird. In einer auf der Instagram-Seite von YSL Beauty geposteten Nachricht heißt es: „YSL Beauty präsentiert eine neue digitale Serie mit einer vielfältigen Gruppe von vier weiblichen Ikonen, von denen jede eine Facette der Freiheit und Ermächtigung für Libre Flowers and Flames verkörpert.“ Dua Lipa ist ein weiteres berühmtes Gesicht, das zuvor in YSL-Kampagnen als Botschafterin für die Beauty-Linie auftrat und in Werbeanzeigen für das Libre-Parfüm sowie in der Werbung für die Loveshine-Lippenstifte des Labels zu sehen war.