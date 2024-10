Beauty & Fashion Hailey Bieber über ihre Beauty-Routine

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 16:00 Uhr

Hailey Bieber erzählte, dass sie seit der Geburt ihres Sohnes an ihrer gewohnten Beauty-Routine festhält.

Das 27-jährige Model ist seit 2018 mit dem 30-jährigen Popstar Justin Bieber verheiratet und hat im August ihren Sohn Jack zur Welt gebracht.

Hailey verriet, dass sie bisher die gleiche Hautpflegeroutine beibehalte, die sie vor und während ihrer Schwangerschaft durchgeführt hat, da alles „perfekt“ in ihr neues Leben als Mutter passt. Bieber sagte in einem Gespräch gegenüber dem britischen ‚Glamour‘-Magazin: „Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass meine Beauty-Routine ziemlich dieselbe ist wie während meiner gesamten Schwangerschaft auch – und sogar davor. Im Moment besteht meine Routine am Morgen im Wesentlichen nur aus Feuchtigkeitszufuhr, ein wenig Vitamin C, wenn ich daran denke, und Sonnenschutz, und dann kämme ich meine Augenbrauen und fertig. So habe ich es auch früher gemacht und das passt perfekt zu meinem heutigen Leben.“ Die Rhode-Gründerin riet ihren Fans, bei der Hautpflege an alle Teile ihres Körpers zu denken, wobei ihr neuer „Mama-Hack“ darin bestehe, immer darauf zu achten, dass sie ihre Körperbutter bei den Babysachen mit sich trägt, damit sie ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen kann.