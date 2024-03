Vorfall im Club Hailey Biebers Schwester Alaia Baldwin nach Tampon-Attacke verhaftet

Hailey Biebers Schwester Alaia Baldwin Aronow wurde in einem Club verhaftet. (the/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 23:16 Uhr

Ein Club-Besuch endete für Alaia Baldwin anders als gedacht: Die Schwester von Hailey Baldwin soll verhaftet worden sein, nachdem sie auf der Toilette mit einem benutzten Tampon um sich geworfen haben soll.

Club-Besuch mit Folgen: Die ältere Schwester von Hailey Bieber (27), Alaia Baldwin Aronow (31), ist am vergangenen Samstag verhaftet worden, nachdem sie einen benutzten Tampon auf eine Barkeeperin geworfen haben soll. Das berichtet das Portal "Page Six" und beruft sich auf einen Polizeibericht. Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (57) wurde demnach unter dem Vorwurf der einfachen Körperverletzung sowie des Hausfriedensbruchs festgenommen. Der Vorfall soll sich in der Angestellten-Toilette des Clubs ereignet haben.

Video News

Das ist offenbar passiert

Die Barkeeperin sagte demnach aus, dass Alaia sie gebeten habe, die Toilette zu benutzen, da sie ihren Tampon wechseln müsse. Als die Club-Angestellte die Toilette kurz darauf ebenfalls betreten habe, habe Baldwin ihren Tampon nach ihr geworfen, heißt es weiter. Daraufhin sei ein Türsteher dazwischengegangen und habe die 31-Jährige aus dem Club eskortiert. Sie habe sich den ganzen Weg bis nach draußen zur Wehr gesetzt. Ein Video, das der Polizei vorliege, zeige deutlich, wie sie den Türsteher packe, an den Haaren ziehe und einen anderen Türsteher in die Genitalien schlage.

Alaia Baldwin hingegen behauptet dem Bericht zufolge, sie sei "gewaltsam aus dem Club entfernt" worden. Sie habe die Toilette benutzen müssen, um ihren Tampon zu wechseln und sich zu übergeben. Zunächst bestritt sie zudem den Tampon nach der Barkeeperin geworfen zu haben. Mit ihren Handlungen gegen die Türsteher habe sie sich lediglich verteidigt, so das Model.