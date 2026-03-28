Stars Halle Bailey: Die Mutterschaft hat ihre Kunst verändert

Halle Bailey - Variety Young Hollywood - August 2019 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2026, 11:00 Uhr

Die 'Arielle, die Meerjungfrau'-Darstellerin erzählt, was sich seit der Geburt ihres Sohnes verändert hat.

Halle Bailey empfindet seit ihrer Mutterschaft alles „noch intensiver“.

Die Schauspielerin sprach darüber, wie sehr sie die Erfahrung verändert hat – auch kreativ. Die Geburt ihres Sohnes habe ihre gesamte Sicht auf das Leben gewandelt. Im Interview mit ‚The Guardian‘ erklärte sie: „Wenn man ein Kind bekommt, fühlt man alles noch tiefer. Es öffnet sich ein ganz neues Tor zu einer universellen Liebe – eine Liebe, die ich nie erwartet hätte. Meine Liebe zu meinem Kind ist so groß, sie fühlt sich an wie der Mond.“ Sie liebe es, sich jetzt wie ein anderer Mensch zu fühlen. „Ich würde definitiv sagen, dass es alles für mich verbessert hat – kreativ, als Autorin, als Künstlerin und als Mutter“, schwärmte die 25-Jährige.

Die ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Darstellerin ist überzeugt, dass ihre emotionale Tiefe als Musikerin seitdem deutlich gewachsen ist. Halle, die einen zweijährigen Sohn mit ihrem Ex-Freund DDG hat, sagte: „Gerade in der Musik fühle ich Dinge sehr intensiv. Ich glaube, man ist dann am besten, wenn man klar über das schreiben kann, was man so tief empfindet.“ Außerdem sprach die Sängerin über ihren Glauben, aus dem sie Kraft schöpft. „Meine Großeltern haben immer aus der Bibel zitiert: ‚Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet.‘ Wenn man etwas geschenkt bekommt, muss man Gutes damit tun und es auf irgendeine Weise an Gott zurückgeben – und ich versuche, das jeden Tag zu tun“, erklärte sie.

Gleichzeitig verriet Halle, dass sie sich noch immer Rat bei Beyoncé holt – und bezeichnete die Grammy-Gewinnerin liebevoll als eine „coole Tante“. Die Schauspielerin schwärmte: „Ich kenne sie, seit ich 15 bin, und sie hat meine Schwester und mich unter ihre Fittiche genommen. Sie lässt dich einfach fliegen – und ist da, wenn du sie brauchst.“