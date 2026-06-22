Stars Chloe und Halle Bailey sind füreinander ein ‚Sicherheitsnetz‘

Chloe Bailey - The Color Purple premier 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 18:00 Uhr

Chloe und Halle Bailey sind füreinander ein 'Sicherheitsnetz'.

Chloe Bailey sagt, dass sie und ihre Schwester Halle füreinander „eine Art Sicherheitsdecke“ sind.

Die Schwestern wurden zunächst als Musikduo bekannt, bevor sie sich auch als Schauspielerinnen etablierten. Während Halle in Filmen wie der Realverfilmung von ‚Arielle, die Meerjungfrau‘ und der Netflix-Romantikkomödie ‚You, Me Tuscany‘ mitspielte, wird Chloe demnächst im Psychothriller ‚Strung‘ zu sehen sein. Trotz ihrer individuellen Projekte unterstützen sich die beiden stets gegenseitig. Chloe sagte gegenüber ‚People‘: „Meine Schwester und ich haben alles gemeinsam begonnen, deshalb sind wir füreinander eine Art Sicherheitsnetz. Es macht so viel Spaß zu sehen, wie wir beide unseren eigenen Weg gehen und gleichermaßen erfolgreich sind. Und wenn wir dann wieder zusammenkommen, macht das diese Momente umso besonderer.“

In ‚Strung‘ spielt Chloe eine „talentierte Geigerin, deren neuer Job als Privatlehrerin für eine wohlhabende Familie zu einem Kampf um Sicherheit und geistige Gesundheit wird, als sie erkennt, dass ihre Vergangenheit mit dem Familienoberhaupt verbunden ist. Es wird ein Kampf ums Überleben.“ Über die Dreharbeiten sagte Chloe: „Es war sehr aufregend und sehr spontan. Trotz aller Planung und Proben wussten wir bis zum jeweiligen Drehtag nicht wirklich, worauf wir uns einlassen würden. […] Man wusste einfach nie, was einen erwartet.“

Ihre Figur Layla spürt bereits früh, dass mit der Familie etwas nicht stimmt, noch bevor die eigentliche Handlung Fahrt aufnimmt. Im echten Leben versucht Chloe jedoch, sich weniger von spontanen Gefühlen leiten zu lassen und nicht vorschnell Schlüsse zu ziehen. Sie erklärte: „Daran arbeite ich gerade: nicht so impulsiv auf meine Gefühle zu reagieren. Ich versuche, etwas disziplinierter zu sein. Layla dagegen handelt manchmal kompromisslos und voller Entschlossenheit, und in anderen Momenten zögert sie.“

Neben ihrer Schauspielkarriere bleibt Chloe auch als Musikerin äußerst erfolgreich. Ihr aktuelles Album ‚Resurrection‘ ist bereits erhältlich.