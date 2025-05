Stars Halle Bailey erhielt vorübergehend alleiniges Sorgerecht nach Missbrauchsvorwürfen gegen DDG

Bang Showbiz | 15.05.2025, 09:00 Uhr

Halle Bailey hat Berichten zufolge vorübergehend das alleinige physische und rechtliche Sorgerecht für ihren Sohn erhalten.

Die 25-jährige Sängerin und Schauspielerin hat auch eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, eingereicht. Sie wird ihren 16 Monate alten Sohn bis zu einer Gerichtsanhörung am 4. Juni nun in ihrer Obhut haben, nachdem sie den Rapper des häuslichen Missbrauchs beschuldigt hatte.

Laut Gerichtsdokumenten, die ‚Page Six‘ vorliegen, behauptete Bailey, sie habe das alleinige Sorgerecht beantragt, ohne DDG darüber zu informieren, weil sie „Angst hatte, dass die Gewalt wieder auftreten würde“ und dass „die andere Partei die Kinder aus der Gegend bringen würde“.

Zuvor hatte der ‚Little Mermaid‘-Star auch eine einstweilige Umschulungsverfügung erhalten. Gemäß den Bestimmungen der Schutzanordnung muss DDG mindestens 100 Meter von Bailey und ihrem Sohn entfernt bleiben, was auch ihr Haus und ihr Fahrzeug einschließt. Dem YouTube- und Twitch-Star ist es außerdem verboten, sie persönlich zu kontaktieren, und er darf bis zu einer „weiteren Anordnung des Gerichts“ keinen Besuch bei Halo haben.

Etwas mehr als sechs Monate nachdem sie ihre Trennung bekannt gegeben hatten, erfuhr ‚PEOPLE‘ durch juristische Dokumente, dass Bailey ihn verschiedener Arten von Missbrauch beschuldigte. In Dokumenten, die dem Outlet vorliegen, behauptet sie: „Mir ist klar, dass es keine Besänftigung von Darryl gibt. Ich kann diesen Missbrauch nicht länger hinnehmen. Wann immer er für Aufregung sorgen will, fängt er an, mich vor seinen mehreren Millionen Fans schlecht zu reden. Er behauptet, ich würde unseren Sohn zurückhalten und dass ich mit anderen Männern zusammen bin. Das hat zur Folge, dass ich Drohungen und Hass in den sozialen Medien bekomme. Er scheint zu versuchen, für seine Fans ein Drama zu inszenieren.“