Film Regé-Jean Page: Darum ist er ‚ziemlich begeistert von Romcoms‘

Rege-Jean Page at 2025 Met Gala NY May 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 12:35 Uhr

Regé-Jean Page ist „ziemlich begeistert“ von romantischen Komödien.

Der 38-jährige Schauspieler spielt an der Seite von Halle Bailey in ‚You, Me and Tuscany‘ mit, der neuen romantischen Komödie unter der Regie von Kat Coiro. Er hat nun erklärt, warum er ein Fan des Genres ist.

„Ich meine, wer möchte nicht ins Schwärmen geraten? Das ist eine etwas flapsige Antwort, aber die eigentliche Antwort ist: Wen interessiert Liebe nicht?“, sagte er gegenüber ‚People Magazine‘. Wenn es eine universelle Sprache auf der Welt gebe, dann sei das schließlich die der Liebe. „Von den Höhlenmenschen bis heute – wenn es eine Sache gibt, die alle zusammenbringen kann, dann ist es, dass jede einzelne Person in diesem Raum sich auf irgendeine Weise für Liebe interessiert, für das Lieben und dafür, geliebt zu werden.“

Der ‚Bridgerton‘-Star ist überzeugt, dass das Genre eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Kultur spielt und dass sein Fehlen im Kino weit über die Leinwand hinaus spürbar wäre. Er erklärte: „Was passiert, wenn man diese Geschichten nicht im Kino hat, ist, dass man sie nicht in der Kultur hat. Man hat keine Filme, in denen Menschen ihre Worte benutzen, um ihre Probleme zu besprechen und am Ende bessere Menschen zu werden.“ Wenn es der Fall wäre, dass Liebesfilme nicht mehr zur Kultur gehören und man Liebe nur „zu Hause auf dem Sofa hat“, dann habe die Gesellschaft ein Problem, findet der Star: „Wenn wie man liebt und geliebt wird und wenn Träume ein Geheimnis sind, das man vielleicht nur mit seinem besten Freund teilt, dann ist das ein Problem, wissen Sie?“

Regé-Jean empfindet deshalb „ziemlich leidenschaftlich in Bezug auf diesen Teil der Kultur“, weil diese Geschichten den Zuschauern immer zeigen, wie sie „bessere Versionen“ ihrer selbst werden können. Der Filmstar sagte: „Und idealerweise macht man das als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Menschen, die es mögen, glücklich zu sein.“

Es ist Motto, dass der Schauspieler wirklich zu leben scheint. Bereits Anfang des Monats lobte Halle ihren ‚You, Me and Tuscany‘-Co-Star für seine liebevolle Art. Die Schauspielerin sagte gegenüber ‚The Guardian‘: „Regé ist so lustig. Er ist so ein herzlicher, freundlicher Mensch. Ich habe das Gefühl, sein englischer Akzent kommt jetzt richtig durch, da wir hier in London sind. Wenn wir bei mir zu Hause in L.A. sind, kommt und geht er. Ich hoffe, etwas von seinem englischen Charme ist auf mich abgefärbt.“