Film Halle Bailey über ‚wunderschöne‘ Erfahrung beim Dreh von ‚Arielle, die Meerjungfrau‘

Halle Bailey - Variety Young Hollywood - August 2019 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin blickt auf ihre Zeit am Set der Realverfilmung von 2023 zurück.

Halle Bailey bezeichnet ihre Erfahrung bei ‚Arielle, die Meerjungfrau‘ als „wunderschön“.

Die 26-jährige Schauspielerin spielte die Hauptrolle in der Realverfilmung von 2023, die lose auf dem Märchen von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837 basiert. Nun blickte Halle auf diese Zeit zurück und gab zu, dass sie ihr viele wertvolle Lektionen beigebracht hat. Im Interview mit ‚The Independent‘ verriet sie: „Es war eine wunderschöne Erfahrung für mich – und ich habe das Gefühl, dass sie mir beigebracht hat, auf mich selbst und die guten Stimmen in mir zu hören. Ich habe gelernt, den Lärm auszublenden.“

Nach ihrer Besetzung als Ariel wurde Halle auch mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Dennoch fand die Darstellerin ihren eigenen Weg, mit dem Hate umzugehen. Sie erklärte: „Wie soll ich es erklären … Es war tatsächlich befreiend, mitten in dieser Diskussion zu stehen, in der so viele unterschiedliche Meinungen aufeinandertrafen – und so gegensätzlich waren.“ Halle verglich die Situation mit „einem Experiment“. Sie ergänzte: „Ich hatte das Gefühl, mich selbst in einem Becher zu beobachten und zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren.“

Die Sängerin verriet außerdem, dass es ihr hilft, sich in der Natur aufzuhalten, um ihre Karriere einzuordnen. „Ich liebe es, mich klein zu fühlen und mir bewusst zu machen, dass die Welt so groß und schön ist und ich nur ein winziger Teil davon bin“, erklärte sie. „Die Tatsache, dass ich hier bin, ist ein Geschenk, und ich bin dankbar, Musik zu machen und zu schauspielern – aber gleichzeitig ist das nicht das Wichtigste im Leben.“ Das mache sie sich immer wieder bewusst. „Wichtig ist, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und die Menschen festzuhalten, die wir lieben“, stellte die ‚Grown-ish‘-Schauspielerin klar.