Halle Bailey fühlt sich 'geheilt und frei'.

Bang Showbiz | 27.11.2025, 09:00 Uhr

Der 25-jährige Star gibt zu, dass 2025 für sie ein „wirklich transformatives Jahr“ gewesen ist, nachdem sie sich auf unschöne Weise von ihrem Ex-Freund DDG getrennt hat. Halle – die mit DDG den 23 Monate alten Sohn Halo hat – sagte gegenüber ‚E! News‘: „Es war ein wirklich transformatives Jahr. Ich bin so aufgeregt. Ich habe ein Album veröffentlicht.“ Halle betont weiter, dass sie derzeit in einer großartigen geistigen Verfassung sei, und sie ermutigt ihre Fans, ihr neues Album ‚Love?… or Something Like It‘ anzuhören. Die Sängerin sagte: „Ich fühle mich einfach geheilt und glücklich und frei. Ich möchte nur, dass die Leute die Musik hören, und ich bin dankbar, hier zu sein.“

Halle freut sich nun darauf, in der Weihnachtszeit etwas Zeit allein mit ihrem Sohn zu verbringen. Sie erzählte: ‚Ich habe gerade überall in meinem Haus Weihnachtslichter angebracht. Ich bin sehr aufgeregt. Ich backe gerne Zuckerkekse. Ich mache das ganz groß.“ Halle und DDG einigten sich im Oktober auf eine Regelung zum Sorgerecht für ihren Sohn. Gemäß der Vereinbarung wird DDG mittwochs und an bestimmten Wochenenden die Betreuung von Halo übernehmen, aber das Kleinkind wird die restliche Zeit bei Halle leben. Das ehemalige Paar, das im Dezember 2021 zusammenkam, hat sich auch auf einen Feiertagsplan geeinigt. Außerdem haben Halle und DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, ihre einstweiligen Verfügungen gegeneinander fallen gelassen und es ist ihnen untersagt, öffentlich oder vor ihrem Sohn schlecht übereinander zu sprechen.

Halle und DDG waren nach ihrer Trennung in einen aufsehenerregenden öffentlichen Streit verwickelt, und Anfang dieses Jahres bat DDG das Gericht, Halle internationale Reisen mit ihrem Sohn zu verbieten. Der Streamer reichte einen Antrag auf eine dringende Anhörung ein, um der ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Darstellerin zu untersagen, Halo für berufliche Zwecke nach Italien mitzunehmen. In Gerichtsdokumenten, die dem ‚People‘-Magazin und anderen Medien vorlagen, beschuldigte er Halle, „eine unmittelbare emotionale und psychologische Gefahr für das minderjährige Kind aufgrund wiederholter, dokumentierter Drohungen mit Selbstverletzung“ darzustellen. Er behauptete, dass sein Sohn ohne die Reisebeschränkung nicht durch das Gericht oder „Notfallinterventionsmechanismen“ geschützt wäre, wenn Halo das Land verlassen würde.