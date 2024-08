Film Halle Berry: Dankbar für Zusammenarbeit mit Pierce Brosnan an ‚James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag‘

Halle Berry attends The Union - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin lobte den Star dafür, dass er ihr „Vertrauen in Männer wiederhergestellt“ habe, als sie mit ihm an dem Film gearbeitet hatte.

Halle Berry lobte Pierce Brosnan dafür, dass er ihr „Vertrauen in Männer wiederhergestellt“ habe, als sie mit ihm an ‚James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag‘ gearbeitet hatte.

Die 58-jährige Schauspielerin war 2002 neben der 71-jährigen Hollywoodlegende in dem James-Bond-Streifen zu sehen und erzählte jetzt, dass sie ihrem Co-Star für immer dankbar sei, dass er sowohl am Filmset als auch abseits davon ein wahrer „Gentleman“ war.

In einem Gespräch gegenüber ‚Wired‘ im Rahmen ihrer ‚Autocomplete Interview‘-Reihe verriet Halle: „Er wird immer mein Bond sein, immer. Ich bin ein Pierce-Brosnan-Fan. Er hat in diesem Film mein Vertrauen in Männer wiederhergestellt. Es gibt für mich keinen Menschen, der mehr Gentleman ist als Pierce Brosnan.“ Obwohl sie die Zusammenarbeit mit dem Star liebte, gab die ‚John Wick: Kapitel 3 – Parabellum‘-Darstellerin zu, dass die Rolle des Bond-Girls für sie zunächst „nicht auf ihrer Wunschliste“ stand. Berry betonte jedoch, dass sie sich „wirklich geehrt“ fühle, als Jinx ein Teil des Franchise geworden zu sein: „Bond stand gar nicht auf meiner Wunschliste, nein, in einem mitzuspielen, aber ich habe die Filme immer geliebt, und weil ich in einem mitgespielt habe, fühle ich mich so, als wäre ich ein Teil der Filmgeschichte. Diese Filme sind Kult. Sie werden für immer ein Teil unserer Geschichte sein, und ich fühle mich echt geehrt, Teil davon gewesen zu sein, besonders zusammen mit Pierce.“ Berry spielt an der Seite von Mark Wahlberg in dem neuen Action-Thriller ‚The Union‘ mit, in dem ein Mann von seiner Highschool-Liebe für eine riskante Mission des US-Geheimdienstes rekrutiert wird.