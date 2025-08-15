Stars Halle Berry: So feierte sie ihren 59. Geburtstag

Halle Berry at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin hat ihren Geburtstag mit einem Seitenhieb auf ihren Ex-Mann gefeiert.

Halle Berry hat ihren Geburtstag mit einem Seitenhieb auf ihren Ex-Mann David Justice gefeiert.

Die ‚Monster’s Ball‘-Schauspielerin wurde am Donnerstag (14. August) 59 Jahre alt und teilte auf ihrem Account auf Instagram einige Fotos von ihrem Urlaub mit ihrem Freund Van Hunt.

Auf den Bildern ist die Darstellerin lächelnd in einem Bikini und mit dem Umschlag ihrer Geburtstagskarte von ihren Kindern Nahla (17) und Maceo (11) zu sehen, die sie mit Gabriel Aubry bzw. Olivier Martinez hat. Und in der Bildunterschrift ihres Instagram-Posts konnte es sich die Prominente nicht verkneifen, David einen Seitenhieb zu verpassen, nachdem er zuvor behauptete, dass ihre Ehe wegen der mangelnden Häuslichkeit des ‚Bruised‘-Stars gescheitert sei. Halle schrieb: „Puh…! Kochen, Putzen und Muttersein.“ Der ehemalige Major-League-Baseball-Spieler hatte vor Kurzem zugegeben, dass Halles Karriere und Unabhängigkeit in ihrer vierjährigen Ehe ein Problem für ihn gewesen seien. Im ‚All the Smoke‘-Podcast von Matt Barnes sagte David, der die Schauspielerin im Jahr 1993 heiratete: „Mein Wissen, mein Verständnis und meine Weisheit in Sachen Beziehungen waren damals einfach nicht groß. Ich habe mir also meine Mutter angesehen – und ich komme aus dem Mittleren Westen. Also dachte ich mir, eine Ehefrau sollte kochen, putzen und traditionell sein, verstehst du?“